Renault Zoé : attachante et innovante comme au premier jour

(Crédits : Renault)

Après pas loin de dix ans de service, la citadine française reste sur le podium des voitures électriques les plus vendues en Europe. Si elle a modifié son design à la marge, elle a toutefois amélioré la qualité perçue à l'intérieur, et affiche surtout une autonomie de 340 km, ce qui élargit sa polyvalence et ses cas d'usage.