Tesla Model 3 : l'an zéro de la smart-voiture

Série spéciale électrique - Épisode 7

Et voilà la star ! La voiture électrique que tout le monde s'arrache : la Model 3, bébé du fantasque et très médiatique Elon Musk. Ce véhicule devait rendre plus accessible les voitures de la célèbre marque californienne Tesla dont les prix tutoyaient les 100.000 euros, et ainsi s'ouvrir un marché de masse. Si la promesse d'une voiture à 35.000 dollars n'a pas été tenue, c'est au profit d'une surenchère d'innovations et de performances tout à fait exceptionnelles.

D'abord une Tesla

Car, rappelons le, la Model 3 c'est d'abord une Tesla, l'histoire d'une disruption technologique mais également une nouvelle...