En quatre mois, les ventes de voitures électriques frôlent déjà les 15% du marché français

Le marché français des voitures neuves a enregistré en avril 132.509 immatriculations, en hausse de 21,9% par rapport à avril 2022 surtout portée par le groupe Renault, mais encore très loin des niveaux d'avant la crise sanitaire, a indiqué lundi la Plateforme automobile (PFA). "La progression continue mais le marché reste encore en volumes 30% en dessous par rapport à la période avant-Covid", a expliqué à l'AFP, François Roudier, responsable de la communication de la PFA qui représente constructeurs et équipementiers. "On récupère mais très lentement. Sur un mois d'avril traditionnel, les immatriculations étaient plutôt autour de 160.000, voire plus", avant la pandémie de Covid-19, a-t-il ajouté.

Le mois d'avril a particulièrement été favorable au groupe Renault qui a enregistré 36.589 nouvelles immatriculations, soit +54,7% par rapport à avril 2022. Au sein du groupe, la marque Dacia profite de l'embellie avec une hausse de 63,4% des immatriculations (13.972) tandis que sa marque phare Renault totalise sur l'ensemble du marché "particuliers" français le plus de ventes (22.489), en hausse de 50,7%. Sur le mois d'avril, le groupe représentait 27,6% du marché des voitures de particuliers, juste derrière son concurrent Stellantis (Citroën, Peugeot, Fiat) qui reste numéro 1 en France (28,3%).

Stellantis continue de souffrir de problèmes de logistiques mais voit ses livraisons légèrement augmenter en avril de 5,7% par rapport à avril 2022 avec 37.537 nouvelles mises en circulations. Au sein du groupe, la marque Peugeot a progressé de 6,10% avec 18.789 immatriculations mais Alfa Romeo fait un bond de 98,65%. Autre poids lourd du secteur, le groupe du constructeur allemand Volkswagen a vu ses ventes fortement augmenter de 31,59% avec 18.831 voitures livrées dont 8.975 de la marque éponyme. Porsche fait +71,93% en avril.

Les voitures à essence continuent de dominer le marché "particuliers", avec 38,9% des achats de véhicules neufs sur ces 4 premiers mois de l'année, en recul de 0,8 point par rapport à la période de janvier à avril 2022. Juste derrière, les véhicules hybrides concentrent 31,1% des nouvelles immatriculations (contre 29,4%). « Mais ce sont les véhicules électriques qui ont le vent en poupe », a relevé François Roudier. Les électriques progressent encore avec 14,8% de part de marché sur les 4 premiers mois de 2023 (contre 11,9% sur la même période en 2022) et « dépassent largement le diesel », qui n'a représenté que 11% des ventes entre janvier et avril 2023 en recul de 5,3 points.

Avec AFP