Le marché automobile pourrait rebondir de plus de 5% en 2023, selon les constructeurs

Le pire n'est jamais sûr. « Malgré de nombreuses incertitudes, le marché automobile européen devrait commencer à se reprendre en 2023 », a estimé la directrice générale de l'Association des constructeurs, Sigrid De Vries, lors d'une conférence de presse à Bruxelles. « Nous restons cependant à 25% en dessous des niveaux de 2019, la situation reste fragile », nuance-t-elle.

Pour autant, le marché automobile européen pourrait rebondir de 5% en 2023, à 9,8 millions de véhicules vendus, mais restera loin de ses niveaux d'avant-crise, a indiqué mardi l'Association des constructeurs (ACEA).

2022 a en effet été une troisième année compliquée pour l'industrie automobile, après une année 2020 marquée par des fermetures d'usines et des restrictions sanitaires, et une année 2021 affectée par des pénuries de puces électroniques (indispensables à l'assemblage des voitures), et des problèmes de logistique qui ont douché les espoirs de reprise durable.

Parmi les grands marchés, seule l'Allemagne est restée stable (+1,1%), avec un mois de décembre en fanfare. La France a reculé sur l'année de 7,8%, l'Italie de 9,7%, l'Espagne de 5,4%, la Pologne de 6%, les Pays-Bas de 3,2% et la Belgique de 4,4%.

Des ventes record pour les Lamborghini et les Rolls-Royce

Les marques de luxe survolent les problèmes du marché : Bentley et Lamborghini (groupe Volkswagen) tout comme Rolls-Royce (groupe BMW) ont enregistré des ventes records. Volkswagen et BMW tablent d'ailleurs sur une reprise en 2023, grâce un carnet de commandes « particulièrement fort » pour les véhicules électriques, expliquait le 12 janvier Pieter Nota, membre du conseil d'administration de BMW.

Toyota domine le monde Le groupe japonais Toyota est resté en 2022 le numéro un mondial de l'automobile en ventes en volume pour la troisième année consécutive, avec près de 10,5 millions de véhicules écoulés. Le groupe allemand Volkswagen est resté numéro deux mondial en 2022 avec 8,3 millions de véhicules vendus (-7%), selon des chiffres publiés mi-janvier. Le groupe coréen Hyundai-Kia, qui affronte avec succès la pénurie de composants électroniques, accède à la troisième place mondiale avec 6,85 millions de véhicules vendus (+1,4% pour Hyundai, +4,6% pour Kia). L'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi redescend au pied du podium avec 6,15 millions de véhicules. Renault (-23,9%) et Nissan, qui a publié ses chiffres de vente lundi (-20,7%), ont notamment été ralentis par les difficultés logistiques du marché mondial, mais aussi par la fin de leurs activités en Russie, avec la guerre en Ukraine. Les groupes Stellantis (PSA-Fiat-Chrysler) et General Motors, suivants sur la liste, n'ont pas encore publié leurs chiffres de ventes mondiaux pour l'année 2022.

(Avec AFP)