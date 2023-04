Automobile : Volkswagen défie frontalement la Tesla Model 3 avec sa nouvelle berline électrique ID.7

Le voile est levé ! Ce lundi avait lieu la présentation de la toute dernière voiture de la gamme ID électrifiée du groupe Volkswagen : la ID.7. Le constructeur allemand avait dévoilé les prémices de ce nouveau véhicule lors du CES de Las Vegas en janvier dernier, sans vouloir s'avancer sur les innovations de ce nouveau modèle. C'est chose faite, et c'est à Paris que s'est tenu l'événement. La dernière-née de Volkswagen est la plus Premium de la gamme, affichant jusqu'à 700 kilomètres d'autonomie comme caractéristique principale, répétée maintes fois lors de sa présentation. Présentée dans un premier temps comme la remplaçante de l'historique Passat, la Volkswagen ID.7 est en réalité un nouveau modèle qui viendra coexister avec une prochaine Passat électrique. Disponible en commande à partir de septembre pour livraison en décembre, cette voiture a été présentée comme « le véhicule principal pour un foyer ». Mais son prix pourrait en refroidir plus d'un.

De belles performances mais peu de compétitivité

Cette future berline électrique affiche des chiffres similaires à la Tesla Model 3 ou à la BMW i4. Près de 5 mètres de long, 280 chevaux, des batteries de 77 KWh ou 86 KWh selon le modèle lui permettant d'atteindre les 700 kilomètres d'autonomie, un exploit par rapport à ses concurrentes, plutôt autour de 500 à 600 kilomètres. La voiture possède un écran de 15 pouces, similaire au modèle du constructeur américain. Sa puissance de recharge est quant à elle de 170 à 200 kW selon la taille de la batterie, ce qui lui permet un chargement entre 20% et 80% de la batterie en 25 minutes, en dessous de Tesla et ses 250 kW qui promettent cette même recharge en 15 minutes.

Mais ces performances ont un prix. Comptez entre 60.000 et 65.000 euros pour le modèle de 77 kWh affichant une autonomie de 615 kilomètres, la seconde option de 86 KWh coûtera quant à elle entre 65.000 et 70.000 euros. Et ces montants correspondent aux entrées de gamme de ces deux modèles. Pour des performances quasi similaires, Tesla ressort moins cher, notamment après ses baisses de prix ces derniers temps, en affichant la Model 3 à partir de 50.000 euros pour une autonomie un peu moins élevée, à 600 kilomètres. Volkswagen se veut plus compétitif que son homologue allemand BMW qui présente de son côté des modèles dans les mêmes prix avec des performances un peu en deçà.

Volkswagen convoite tous les segments et tous les marchés

Le constructeur allemand a tout de même tenu à être présent sur ce segment même s'il reconnaît « qu'il n'y a pas un gros marché ». L'objectif sera surtout de convaincre les entreprises, première cible de ce modèle. Produite en Allemagne à Emden avec sa compatriote la Volkswagen ID.4, la berline sera vendue partout dans le monde.

Cette ID.7 couvre le segment E appelées "routières", soit les voitures spacieuses idéales pour les longs trajets. Pour le reste de la gamme, la Volkswagen ID.3 électrique remplit le segment C des berlines compactes, la ID.4 et la ID.5 prennent la part des SUV et la ID.Buzz celle des monoplaces. Le dernier segment restant, et non des moindres, est celui des citadines. Mais cette absence devrait bientôt être complétée par la Volkswagen ID.2 prévue pour 2025 et sur laquelle le groupe mise gros. En effet, cette voiture sera présentée au prix de 25.000 euros, l'une des moins chères dans sa gamme sur le marché de l'électrique. À moins qu'elle ne soit dépassée avant par des modèles de constructeurs chinois.

Quant aux rumeurs de certains constructeurs comme Toyota sur l'idée que la berline électrique pourrait prendre le pas sur la mode actuelle des SUV, le constructeur allemand n'écarte pas cette option, sans toutefois se mouiller. La Volkswagen ID.7 doit néanmoins son autonomie exceptionnelle grâce à son design de berline, preuve que ces modèles pourraient séduire de nouveau le marché de l'automobile via l'électrique.