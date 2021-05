Fonderie de Bretagne : après le blocage du CSE par les grévistes, Renault toujours déterminé à trouver un acheteur

Le groupe Renault, qui possède 100% de Fonderie de Bretagne depuis 2009, a confirmé mardi qu'il cherchait un acquéreur pour l'entreprise métallurgique dont il a décidé de se séparer, appelle à "mettre fin à la situation" (de blocage, Ndlr) sur le site de Caudan, bloqué par les grévistes depuis trois semaines.

Le groupe précise dans son communiqué:

"Renault group réaffirme sa détermination à chercher un acquéreur viable économiquement et en capacité de maintenir l'activité et les emplois de la Fonderie de Bretagne de façon pérenne et à accompagner les salariés dans cette transition."