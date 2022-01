Leasing auto : Société Générale crée un leader incontesté avec le rachat de LeasePlan

C'est la plus importante acquisition jamais réalisée par Société Générale. Le groupe bancaire a annoncé officiellement ce matin le rachat de LeasePlan, le numéro un européen du leasing automobile (flotte de 1,8 million de véhicules). L'acquisition sera réalisée par la filiale cotée de Société Générale, ALD, numéro deux européen (1,7 million de véhicules), pour un montant global de 4,9 milliards d'euros, en titres et en cash.

D'ici la fin 2022, le nouveau groupe combiné, avec un parc total de 3,5 millions de véhicules, devrait représenter (en pro forma sur les chiffres au 30 septembre 2021) un total de bilan de 43 milliards d'euros, un résultat de quelque 1,5 milliard et une capitalisation boursière de l'ordre de dix milliards d'euros.

La banque avait confirmé en octobre dernier des discussions avec les actionnaires de LeasePlan, des fonds de capital-investissement regroupés au sein d'un consortium, animé par TDR Capital. L'opération, qui sera finalisée d'ici la fin de l'année, permettra de créer un leader mondial dans le leasing automobile et la gestion de flottes, avec un parc total combiné de 3,5 millions de véhicules.

La banque sera l'actionnaire majoritaire du nouvel ensemble, nommé pour l'instant « New ALD », à hauteur de 53% alors que les actionnaires actuels de LeasePlan seront toujours présents au capital du nouveau groupe avec une participation de 30,75%. Le montant en cash s'élève à 2 milliards d'euros, dont 1,3 milliard financé par ALD, via une augmentation de capital avec des droits préférentiels de souscription.

Troisième pilier

« Ce projet structurant et fortement relutif pour ALD, génèrerait de la valeur pour Société Générale. Il s'inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe d'allouer de manière sélective plus de capital aux activités en croissance les plus rentables », souligne le communiqué de Société Générale. « La combinaison d'ALD et de LeasePlan a du sens d'un point de vue stratégique et permettra au groupe d'évoluer vers une activité avec des revenus récurrents en forte croissance et d'une rentabilité élevée », confirme le courtier Jefferies, à l'achat sur la valeur bancaire.

Selon le communiqué, la transaction sera créatrice de valeur, avec une « relution du bénéfice net par action d'environ 20% » pour le nouveau groupe ALD et « supérieure à 5% pour Société générale dès 2024 », avec une rentabilité globale de la banque augmentée de 80 points de base à cet horizon.

Dans un entretien accordé à La Tribune, Frédéric Oudéa, directeur général de la banque française, avait précisé sa vision : « Cette opération permettrait également à l'horizon 2030 de créer un troisième pilier d'activités pour le groupe Société Générale, celui des solutions de mobilité qui viendrait compléter nos piliers banque de détail et banque de financement et d'investissement ».

Offensive des banques sur le leasing

Le rachat de LeasePlan représente incontestablement un joli coup pour Société Générale, à un moment clé de revalorisation de la banque auprès des investisseurs, après avoir connu une descente aux enfers boursiers en 2020. Cette opération lui permet de créer à la fois un leader incontesté sur un marché en forte croissance (et relativement économe en fonds propres) et creuser l'écart avec ses principaux concurrents, notamment Arval, filiale de BNP Paribas (1,4 million de véhicules). De son côté, Crédit Agricole tente de prendre le train en marche, grâce notamment à son partenariat stratégique signé avec le constructeur automobile Stellantis.

Car les banques se positionnent de plus en plus sur leasing automobile, qui surfe à la fois sur les changements de consommation (usage versus propriété) et les innovations technologiques (basculement du parc automobile vers l'électrique).

Entre 2012 et 2020, le leasing automobile est passé de 11% à 42% des ventes de voitures neuves pour les particuliers. Et il représente même 82% des ventes aux sociétés, le plus gros segment du marché du neuf (plus de la moitié sur les véhicules neufs). Porté par des taux historiquement bas, le leasing facilite l'achat de voitures plus haut de gamme puisqu'il permet de lisser le prix d'achat élevé grâce au bon niveau de revente, tandis que les marques généralistes sont pénalisées par une plus forte décote à la revente.

Transformation du modèle

Pour les constructeurs automobiles, c'est donc une véritable aubaine puisque le leasing tire le prix unitaire vers le haut, avec toujours plus d'options. Avec l'arrivée de la voiture électrique, le leasing s'avère encore plus pertinent puisqu'il intègre dans son « loyer » le faible coût de maintenance de ces véhicules mais aussi permet de contourner l'écueil à la fois du prix élevé à l'achat et de la méconnaissance actuelle de la valeur résiduelle d'un véhicule électrique.

Mais surtout, le leasing revêt un intérêt stratégique dans la profonde transformation sectorielle en cours. Avec la fin de la propriété directe et l'avènement d'une société de la mobilité et du service à la demande, les leasers ont une place de choix.

Que ce soit l'autopartage, le covoiturage ou des nouvelles solutions de mobilité et les services associés, les business model auront toujours besoin d'être financés. Pour certains observateurs, le centre de gravité de la chaîne de valeur de la mobilité de demain va inéluctablement se diriger vers les financeurs.

D'ailleurs, certains leasers ont commencé à intégrer leur propre offre de mobilité. De leur côté, les constructeurs automobiles tentent de rationaliser leurs activités de financement en multipliant les accords avec les banques pour garder le contact avec cette nouvelle clientèle.

C'est dans cette transformation du modèle que les effets de taille devraient jouer à plein : il est plus facile de développer des services innovants sur un parc de 3 millions de véhicules que sur un parc d'un million. Et c'est bien là tout l'intérêt du rapprochement d'ALD et de LeasePlan.