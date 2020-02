"Les automobilistes sont réticents à payer des services additionnels", Guillaume Crunelle

LA TRIBUNE - C'est un sujet de débats récurrents: « y a t il un modèle économique viable autour des datas et services connectés de l'automobile? » En 2020, est il enfin possible de répondre à cette question ?

GUILLAUME CRUNELLE - En cinq ans, les choses ont effectivement beaucoup changé. Les hypothèses de monétisation à travers une marketplace de type Appstore dédié à l'univers automobile n'ont pas abouti. On s'est aperçu que d'un côté les prestations proposées aux clients n'étaient pas aussi clairs que prévu initialement notamment en matière de création de valeur réelle. Et de l'autre côté, les quelques services qui ont pu établir un intérêt reconnu comme tels sont essentiellement monétisés dans une démarche B to B. Les particuliers, eux, se montrent réticents à payer des services additionnels qui ne seraient pas compris dans le prix d'achat du véhicule.

C'est à dire que le principe d'abonnement à des services et donc un modèle de revenu récurrent n'a pas trouvé sa place auprès des consommateurs d'automobile?

Nous avons établi à travers notre dernière étude que moins 10% des automobilistes français intéressé par des services de connectivités additionnels étaient prêts à opter...