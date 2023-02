Les tweets d'Elon Musk sur une sortie de Tesla de la Bourse n'ont pas lésé les investisseurs, selon la justice californienne

Elon Musk acquitté. Il n'est pas, selon un jury californien, coupable de fraude pour avoir tweeté en 2018 qu'il allait sortir Tesla de la Bourse. Il avait surpris les marchés le 7 août 2018 en affirmant sur Twitter qu'il voulait retirer son groupe automobile de Wall Street au prix de 420 dollars par action, soit 23% de plus que le prix de clôture de la veille, puis en assurant que le financement était « sécurisé ». L'action avait bondi, finissant en hausse de 11% sur la journée, avant de décliner les jours suivants.

Les jurés sont rapidement parvenus à ce verdict vendredi après trois semaines d'un procès déclenché par la plainte d'investisseurs qui estimaient avoir été lésés par les messages de l'entrepreneur. Ils devaient décider si les tweets avaient artificiellement gonflé l'action et, si oui, dans quelle proportion cela avait pu affecter les plaignants.

Ils devaient ensuite déterminer si les membres du conseil d'administration de Tesla pouvaient être considérés comme responsables. En répondant par la négative aux premières questions, les jurés ont rapidement disculpé Elon Musk et Tesla.

« Dieu merci, la sagesse du peuple a prévalu ! »

« Dieu merci, la sagesse du peuple a prévalu ! », a réagi le patron sur Twitter. « Je suis profondément reconnaissant au jury d'avoir conclu à l'unanimité à mon innocence » dans cette affaire.

A la barre au début du procès pendant trois jours, le multimilliardaire avait assuré qu'il n'avait « jamais » cherché à tromper les investisseurs. Il pensait vraiment avoir accès à suffisamment d'argent à la suite d'une réunion avec le fonds souverain saoudien, avait-il affirmé en soulignant qu'il aurait aussi pu vendre des actions de son autre fleuron, SpaceX.

Vendredi, lors de sa plaidoirie finale, l'avocat des plaignants Nicholas Porritt avait tenté de faire valoir qu'Elon Musk ne pouvait pas impunément avancer des informations erronées pouvant avoir une influence sur les investisseurs.

Les règles des marchés financiers sont là pour s'assurer que « tout le monde respecte les mêmes normes », y compris les milliardaires, avait souligné l'avocat. « Les règles s'appliquent-elles à tout le monde ou Elon Musk peut-il faire ce qu'il veut et ne pas en assumer les conséquences ? »

L'avocat du patron, Alex Spiro, avait de son côté reconnu qu'écrire « financement sécurisé » était « techniquement inexact. » Mais le financement « n'a jamais été le problème », a-t-il répété plusieurs fois. « Ce n'est pas parce que c'est un mauvais tweet que cela en fait une fraude. »

Tesla n'en a pas fini avec la justice

Pour Dan Ives, du cabinet Wedbush, cette décision « dissipe une des ombres qui planent sur Tesla ». Le constructeur de véhicules électriques a bien dégagé des profits record en 2022. Mais au vu de la situation économique, certains investisseurs doutent de la solidité de la demande pour ses voitures aux prix élevés sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Tesla n'en a toutefois pas fini avec les procédures : le ministère américain de la Justice vient en effet tout juste d'ouvrir une enquête sur les systèmes d'aide à la conduite proposés par Tesla. Selon des informations de presse, le ministère examine dans quelle mesure les déclarations de Tesla sur les capacités de ses systèmes d'aide à la conduite peuvent conduire les automobilistes à une fausse impression de sécurité.

Le groupe affirme officiellement sur son site internet que les options « Autopilot » et « Capacité de conduite entièrement autonome » (FSD capabilities en anglais), « sont conçues pour être utilisées par un conducteur vigilant dont les mains sont sur le volant et qui est prêt à reprendre le contrôle de son véhicule à tout moment ».

L'agence en charge des véhicules à moteur en Californie (DMV) a, dans une plainte déposée à l'été 2022, reproché au groupe un langage publicitaire qui donne à ces systèmes des performances plus larges qu'ils n'en ont réellement. Selon l'agence Bloomberg, l'autorité américaine des marchés financiers a aussi ouvert une enquête pour des raisons similaires.

