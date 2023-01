Malgré un record de livraisons, Tesla n'a pas atteint ses objectifs en 2022

Tesla a déçu les analystes en 2022. L'entreprise d'Elon Musk a livré 1,31 million de véhicules électriques en 2022, ce qui représente un record et un bond de 40% sur un an, mais c'est en dessous de ses propres prévisions et celles des observateurs, qui s'attendaient à plus : ils prévoyaient ainsi la livraison de 427.000 véhicules au quatrième trimestre selon les estimations compilées par FactSet. Or, le groupe en a livrés 405.000. Sur les neuf premiers mois de l'année, Tesla a néanmoins dégagé près de 9 milliards de dollars de bénéfices en dépit de dépenses en forte hausse.

En octobre, le directeur financier avait prévenu que Tesla n'atteindrait peut-être pas sa cible cette année. Le constructeur s'est fixé comme but de faire grimper à long terme ses livraisons de 50% par an en moyenne. Il précise régulièrement que cet objectif peut fluctuer en fonction de ses opérations. Il met, notamment, en avant dans un communiqué l'impact du Covid qui a conduit à plusieurs semaines de fermeture de son usine en Chine, et les problèmes liés à ses chaînes d'approvisionnement.

Des promotions inhabituelles, la concurrence montre les dents

Pour doper les ventes, Tesla avait offert des promotions inhabituelles aux clients acceptant de prendre possession d'une nouvelle voiture avant fin décembre. Dans un courriel envoyé aux employés la semaine dernière et consulté par la chaîne CNBC, Elon Musk leur avait demandé de se porter volontaires pour livrer autant de voitures que possible avant fin 2022.

Aujourd'hui, plusieurs observateurs craignent un possible ralentissement de la demande pour les voitures, assez onéreuses, du constructeur au moment où l'environnement économique est incertain et où d'autres fabricants proposent de plus en plus de modèles concurrents. Nombreux, en effet, sont les constructeurs traditionnels à vendre des versions électriques, qu'il s'agisse de Ford, General Motors, Nissan, Hyundai, Kia ou Volkswagen. Et dans la catégorie des voitures de luxe sont entrés Mercedes-Benz, BMW, Audi, Polestar, Lucid et Rivia

Tesla « a besoin d'un chef »

Ils s'inquiètent également de voir Elon Musk donner la priorité à sa nouvelle entreprise, Twitter, plutôt que Tesla. Le groupe a besoin d'un « chef qui puisse le guider à travers la tempête » et pas d'un patron « qui se concentre sur Twitter », a estimé Dan Ives, de Wedbush.

Depuis le 28 octobre, date de sa prise de fonction chez Twitter, Elon Musk n'a cessé de faire parler de lui -plus de 10.000 licenciements sur un effectif de 12.500, échec spectaculaire du lancement de l'abonnement Twitter Blue début novembre - si bien que sa propre réputation d'entrepreneur visionnaire en est ébranlée. Il a ainsi contribué à dégrader la perception des milieux économiques sur sa capacité à gérer des entreprises en général.

En conséquence, après avoir grimpé en flèche en 2020 et 2021, l'action du constructeur a plongé de 65% en 2022. Et plus de la moitié de cette baisse a eu lieu depuis début novembre, ce qui confirme l'impact personnel d'Elon Musk. L'entreprise vaut toujours environ 500 milliards de dollars, mais elle est très loin des plus de 1.200 milliards de dollars du début de l'année. Se voulant rassurant, Elon Musk a appelé les salariés à ne « pas trop se soucier de la folie du marché boursier », dans un message envoyé à ces derniers consulté par la chaîne CNBC, fin décembre.

(Avec AFP)