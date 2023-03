Mitsubishi vise une gamme de voitures 100% électrique d'ici 2035

Mitsubishi Motors affiche ses ambitions. Le groupe automobile japonais, membre de l'alliance Renault-Nissan vise, selon une présentation de son nouveau plan de moyen terme publiée en ligne, un objectif de 100% de ventes mondiales électrifiées (véhicules hybrides et électriques) d'ici son exercice 2035-2036.

Lire aussiRenault, Nissan et Mitsubishi se dotent d'un plan stratégique à 23 milliards d'euros pour remporter la bataille de l'électrification

Le constructeur s'est fixé un objectif intermédiaire de 50% d'ici 2030-2031. Il part de loin : en 2021-2022, la part de ventes des voitures électrifiées n'était que de 7%. Mitsubishi met donc le turbo : parmi les 16 nouveaux modèles lancés dans les cinq prochaines années, 9 seront électriques.

Améliorer les performances en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient

Pour tenir cet engagement, Mitsubishi prévoit d'augmenter de 30% ses investissements dans la recherche et développement et dans son appareil productif sur la période 2023-2028 par rapport aux six années précédentes. La part liée à l'électrification et au numérique dans ces dépenses devrait vivement augmenter au fil des ans pour atteindre 70% à partir de 2026-2027.

Au niveau géographique, Mitsubishi veut continuer à mettre l'accent sur sa zone de prédilection, l'Asie du Sud-Est et l'Océanie. Le groupe japonais désire également améliorer ses performances en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient.

Au global, il espère écouler 1,1 million de véhicules en 2025-2026, contre moins de 900.000 unités par an à l'heure actuelle. Sur un plan strictement financier, Mitsubishi Motors vise désormais une marge opérationnelle de 7% en 2025-2026, un niveau quasi stable par rapport à son objectif pour son exercice actuel 2022-2023 s'achevant fin mars (6,9%).

Intensification de la coopération technologique

Le groupe compte aussi sur une intensification de la coopération technologique au sein de l'alliance Renault-Nissan pour rester lui-même à la page sur les marchés japonais, nord-américain et européen.

Nissan doit ainsi investir jusqu'à 15% dans Ampere, la future filiale qui doit rassembler les activités électriques Renault. Par ailleurs, Nissan et Mitsubishi deviendront des clients de Horse. Cette initiative de Renault vise à accroître les effets d'échelle et la couverture du marché pour ses technologies de motorisations thermiques et hybrides à faibles émissions (ICE).

Ces initiatives viennent compléter les domaines de collaboration technologique existants, tels que les batteries solides ASSB (All Solid-State Battery), le Software-Defined Vehicle (SDV), les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et la conduite autonome.

(Avec AFP)