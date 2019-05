Renault et Fiat Chrysler discutent d'un rapprochement

Nouvelle recomposition majeure du paysage automobile européen et mondial. Selon le Wall Street Journal et le Financial Times, Fiat Chrysler et Renault mènent des discussions en vue d'un rapprochement, qui pourrait prendre la forme d'une intégration de FCA dans l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

"Fiat Chrysler est en discussions avancées en vue de construire des relations approfondies avec Renault, les deux constructeurs cherchant à unir leurs forces afin de relever les défis structurels auxquels fait face l'industrie automobile, selon de multiples sources informées du dossier" écrit le Financial Times.

Ce rapprochement serait majeur à l'échelle du secteur et ferait de la nouvelle entité le numéro un mondial de l'automobile, et de loin, devant l'allemand Volkswagen. Fiat Chrysler, coté à Milan et New York, a une capitalisation boursière 17,7 milliards d'euros et Renault de près de 15 milliards d'euros.

Accélération depuis l'arrestation de Ghosn

Selon le Wall Street Journal, Fiat aurait accéléré les pourparlers après l'arrestation de Carlos Ghosn. Le constructeur aurait également eu des discussions avec PSA.

Les discussions sont en cours et pourraient encore échouer, convaincre Nissan s'annonçant compliqué relève le FT. Pour rappel, Renault détient 43% de Nissan qui en retour possède 15% de Renault, mais sans droit de vote. Renault et FCA, contactés par le FT, n'ont pas souhaité faire de commentaire.

De nombreuses spéculations entourent Fiat-Chrysler, depuis le décès brutal de son patron historique Sergio Marchionne l'an dernier. En début d'année, des rumeurs de presse avaient déjà évoqué un intérêt de Renault et de l'autre constructeur français, PSA.