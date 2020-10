Fusion PSA/FCA : la naissance de Stellantis, 4e groupe automobile mondial, est toute proche

L'enquête de la Commission européenne serait donc achevée, et, selon des sources proches du dossier citées par Reuters, elle est sur le point de donner son feu vert au projet de fusion entre Fiat Chrysler (FCA) et PSA destiné à créer le quatrième constructeur automobile mondial, qui prendrait le nom de Stellantis. Une décision pourrait intervenir avant la fin de l'année, a également ajouté l'agence de presse.

Des concessions pour rassurer la Commission

Afin de répondre aux inquiétudes de la Commission européenne sur leur mariage, FCA et PSA ont proposé des concessions notamment sur le segment des utilitaires en renforçant la gamme de Toyota (que PSA sous-traite) ou en ouvrant certaines concessions de centre-ville à des services de maintenance multimarques.

Pour mémoire, Fiat Chrysler (FCA) cherche un partenaire depuis le début des années 2010, juste après l'absorption du groupe Chrysler aux Etats-Unis, racheté une bouchée de pain. Plusieurs candidats ont regardé le dossier, avant le refermer face aux exigences des actionnaires, notamment la famille Agnelli à travers le holding Exor, dont le chef de file, John Elkann, a largement diversifié les affaires. En 2019, un premier projet de fusion avec le groupe Renault avorte face aux réticences de l'Etat français. C'est le groupe PSA qui trouve un terrain d'entente avec FCA quelques mois plus tard. En décembre 2019, un accord de fusion est signé, et soumis à la Commission européenne pour validation. En juin 2020, celle-ci décide d'ouvrir une phase deux dans son enquête de conformité concurrentielle, là où FCA et PSA espérait que la première phase suffirait.

En septembre 2020, les protagonistes avaient rassuré les marchés sur le fait que la fusion restait d'actualité malgré la crise du Covid, mais sont contraints d'ajuster quelques paramètres, notamment dans la compensation entre actionnaires et ainsi renforcer la trésorerie de l'entité nouvelle. Les deux groupes espèrent clore leur fusion au premier trimestre 2021.

(avec Reuters)