Tesla, BMW : le Mexique attire de plus en plus les constructeurs pour la production de véhicules électriques

Il est déjà le septième producteur mondial de véhicules et continue d'attirer toujours plus de constructeurs automobiles. Si Audi, Ford, General Motors et Volkswagen y sont déjà présents, c'est désormais Tesla qui pourrait annoncer prochainement son implantation au Mexique. « Ils ont confirmé être intéressés par une présence », a indiqué le ministre des Affaires étrangères mexicain, Marcelo Ebrard, à un petit groupe de journalistes internationaux, jeudi. « Nous attendons leur décision sur l'emplacement (d'une usine)... cela ne devrait pas tarder », a-t-il ajouté lors d'une visite dans l'État septentrional de Sonora.

Lire aussiProfits historiques pour Tesla qui va encore augmenter sa production en 2023

Un vaste plan d'exploitation du lithium

Plusieurs dizaines d'ambassadeurs accompagnaient le ministre lors de la visite d'un parc solaire géant en cours de construction dans le désert de Sonora, où il a déclaré que le Mexique accueillerait favorablement les investissements étrangers dans ses projets d'énergie renouvelable. « Nous voulons inviter tous les pays du monde, toutes les entreprises du monde » à « participer, investir, faire partie de l'avenir du Mexique » a-t-il déclaré devant notamment des représentants des États-Unis, de l'Union européenne, de la France, de l'Italie et de la Suisse.

Et pour cause, le gouvernement mexicain a présenté lors de la précédente COP un « plan d'investissement préliminaire » en faveur des énergies renouvelables à hauteur de « 48 milliards de dollars d'investissements ». Baptisé Sonora, ce plan permettra l'exploitation du lithium, nécessaire à la production des batteries des voitures électriques et d'énergie solaire. L'Etat de Sonora, situé à la frontière avec les États-Unis, abrite, en effet, des gisements de lithium.

BMW investit 800 millions d'euros dans son usine de San Luis Potosi

De quoi intéresser les constructeurs automobiles du monde entier qui y voient une opportunité pour fabriquer leurs véhicules électriques. Ainsi, plusieurs entreprises, dont General Motors, ont d'ores et déjà commencé à modifier leurs activités en faveur de l'électrique et dont les nouveaux modèles produits sont principalement destinées à l'exportation.

Lire aussiBMW prêt à accélérer dans la voiture électrique

C'est également le cas de BMW qui a annoncé, vendredi dernier, un investissement de 800 millions d'euros pour développer sa production de voitures électriques dans son usine de San Luis Potosi, dans le nord du pays. « Avec ce nouvel investissement, notre usine de San Luis Potosi jouera un rôle central dans la transition de BMW Group vers l'électromobilité », s'est ainsi félicité Harald Gottsche, président de l'usine en question. Cette dernière, inaugurée en 2019 et qui compte 3.000 employés, produit actuellement les modèles BMW Série 3, Série 2 Coupé et M2, dont certains sont destinés à l'exportation. Dans un communiqué, le responsable de la production de BMW, Milan Nedeljković, a précisé que cette enveloppe permettra la création d'« un millier d'emplois ».

En outre, 500 millions sur les 800 millions d'euros annoncés seront consacrés à la construction d'une usine de batteries haute tension au Mexique, d'une superficie de 85.000 mètres carrés. Un investissement qui répond à l'expansion des projets de production du constructeur automobile allemand pour sa nouvelle génération de voitures électriques, a justifié BMW.

(Avec AFP)