Le Mexique appelle tous les pays à investir dans ses projets de centrales solaires

Invités sur le site mexicain de Puerto Peñasco, dans un paysage désertique au bord du golfe de Californie, des dizaines d'ambassadeurs ont pu voir le déploiement de milliers de panneaux solaires fabriqués en Chine.

Lire aussiLe Mexique lance la nationalisation du lithium pour éviter que les "multinationales" s'en emparent

« Nous voulons inviter tous les pays du monde, toutes les entreprises du monde » à « participer, investir, faire partie de l'avenir du Mexique » a déclaré Marcelo Ebrard, le ministre des Affaires étrangères, devant, entre autres, les représentants des États-Unis, de l'Union européenne, de la France, de l'Italie et de la Suisse.

La première partie de la centrale solaire doit être inaugurée en avril par le président du pays Andres Manuel Lopez Obrador. « Dans son étape finale le parc aura une capacité de 1.000 mégawatts », d'après la Commission fédérale d'électricité (CFE). Une fois terminée, la centrale pourra alimenter 1,6 millions d'usagers, et la CFE chiffre cet investissement à un total de 1,6 milliard de dollars.

Un plan de 48 milliards de dollars d'investissements en faveur des énergies renouvelables

Marcelo Ebrard et l'envoyé spécial des États-Unis pour le climat John Kerry avaient fait des annonces communes lors de la COP27 en Égypte, en novembre 2022. Le pays d'Amérique centrale partage avec les Etats-Unis l'objectif de décarboner son économie d'ici 2035. Lors de la dernière COP le gouvernement mexicain a présenté un « plan d'investissement préliminaire » en faveur des énergies renouvelables à hauteur de « 48 milliards de dollars d'investissements ».

Lire aussiAccord sur les pays pauvres, recul sur les énergies fossiles : bilan mitigé pour la COP 27

Les Etats-Unis et le Canada s'opposent à la nouvelle politique énergétique du Mexique

Mais les Etats-Unis, principal partenaire du Mexique, s'opposent publiquement à la nouvelle politique énergétique de leur voisin, qui prévoit de renforcer la part des entreprises publiques dans la production électrique. Cette réforme menace, en effet, des milliards d'investissements privés étrangers selon les États-Unis, qui ont appelé à des mesures dans le cadre du traité de libre-échange d'Amérique du Nord. Lors du 10e sommet des dirigeants d'Amérique du Nord, Joe Biden, président des Etats-Unis a déclaré à l'adresse de ses homologues canadien et mexicain : « nous sommes plus forts et meilleurs quand nous travaillons ensemble, tous les trois ».

Le Canada et les Etats-Unis dénoncent depuis plusieurs mois la réforme du secteur de l'énergie menée par le président Lopez Obrador, qui prétend renforcer les entreprises d'Etat CFE (électricité) et Pemex (pétrole). Andrés Manuel Lopez Obrador, s'est dit mi-janvier « ouvert au dialogue » avec les entreprises nord-américaines en désaccord avec sa politique, et notamment avec sa réforme du secteur de l'énergie qui prétend renforcer la part de l'Etat dans la production d'électricité.

Les trois pays sont liés par un traité de libre-échange, l'AEUMC (accord Etats-Unis, Mexique, Canada), en vigueur depuis le 1er juillet 2020. Mais depuis la signature de ce texte, voulu par Donald Trump, le principe même du libre-échange a beaucoup perdu en attrait dans le monde. La pandémie a conduit nombre de pays à vouloir plutôt renforcer leur indépendance énergétique et industrielle.

(Avec AFP)