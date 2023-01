Profits historiques pour Tesla qui va encore augmenter sa production en 2023

Tesla ne lève pas le pied. Le constructeur automobile a réalisé des profits record au quatrième trimestre de 2022 avec un bénéfice net en hausse de 59% à 3,7 milliards d'euros et un chiffre d'affaires qui bondit à 24,3 milliards de dollars au quatrième trimestre. Malgré les doutes sur la demande de véhicules électriques, le groupe se dit prêt à faire face aux « incertitudes de court terme ».

« Nous savons qu'il y a des questions sur l'impact à court terme de l'environnement macroéconomique incertain, en particulier avec la hausse des taux d'intérêt », remarque Tesla qui se dit « habituée aux challenges » et « accélère son programme de réduction des coûts de coût et vise des cadences de production plus élevées ». L'entreprise a en effet réussi à étendre encore sa production qui bondit de 40% sur un an à 1,31 million de véhicules électriques.

Baisse des prix

Pour gonfler ses ventes, l'entreprise n'a pas hésité à baisser ses prix ces derniers mois, d'abord en Chine puis en Europe et aux Etats-Unis. Des baisses de prix allant jusqu'à 20% en Europe et aux Etats-Unis sur les Model 3 et Model Y, les voitures les plus populaires de Tesla. Une stratégie qu'elle défend comme « nécessaire pour devenir un constructeur produisant plusieurs millions de véhicules ».

Pourtant, des doutes se font jour depuis plusieurs mois sur la capacité du groupe à affronter un contexte économique plus difficile. Certains observateurs craignent que le ralentissement économique, la hausse des taux d'intérêt et ses conséquences sur le crédit ainsi que l'arrivée massive de concurrents sur le marché des véhicules électriques ne freinent le développement de Tesla.

Nombreux, en effet, sont les constructeurs traditionnels à vendre des versions électriques, qu'il s'agisse de Ford, General Motors, Nissan, Hyundai, Kia ou Volkswagen. Et dans la catégorie des voitures de luxe sont entrés Mercedes-Benz, BMW, Audi, Polestar, Lucid et Rivia

Quant aux perspectives de 2023, reste vague et dit vouloir atteindre 1,8 million de véhicules sur l'année sans préciser s'il s'agissait de livraison ou de production. Dans tous les cas, il s'agira une nouvelle fois d'une forte croissance. De son côté, le dirigeant et fondateur Elon Musk promet que l'entreprise pourrait produire 2 millions de véhicules s'il n'y a « pas de grosses perturbations sur la chaîne d'approvisionnement ou de problèmes massifs ».

La gouvernance en question

En 2022, l'action du groupe a perdu 65% sur fond notamment de critiques autour de la gouvernance d'Elon Musk. L'entreprise vaut toujours environ 500 milliards de dollars, mais elle est très loin des plus de 1.200 milliards de dollars du début de l'année.

Certains analystes déplorent que le multi-entrepreneur s'agite à la tête de Twitter, le réseau social qu'il a racheté fin octobre pour 44 milliards de dollars dans un contexte de forte controverse. Depuis le 28 octobre, date de sa prise de fonction chez Twitter, Elon Musk n'a cessé de faire parler de lui avec plus de 10.000 licenciements sur un effectif de 12.500, l'échec spectaculaire du lancement de l'abonnement Twitter Blue début novembre. Au risque, selon les analystes, de ne pas se concentrer suffisamment sur Tesla. Le milliardaire a répondu à ces critiques en affirmant que grâce au nombre élevé de ses abonnés sur la plateforme, « Twitter est en fait un outil incroyablement efficace » pour faire la publicité de Tesla.