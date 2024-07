Une voiture électrique à moins de 25.000 euros : le pari de Fiat avec sa nouvelle Panda à bas prix

Après la 500 électrique, Fiat a choisi d'accélérer sur le segment en proposant à la vente une Panda électrique. La voiture, qui sera produite en Serbie, devrait coûter moins de 25.000 euros. Cette nouvelle Panda doit venir compléter l'offre des véhicules électriques abordables du groupe automobile Stellantis, aux côtés de la Citroën e-C3. Avec, en toile de fond, l'offensive à venir de voitures électriques chinoises ultra compétitives.

« L'aspect abordable n'est jamais une option sur une Fiat », a rappelé Olivier François lors d'une cérémonie marquant le 125e anniversaire de Fiat, dans son berceau de Turin.

Etaient également présents à cet événement le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, le président du groupe John Elkann et le ministre italien de l'Industrie, Adolfo Urso, qui a eu quelques échanges houleux avec le constructeur automobile plus tôt dans l'année. Car Rome a critiqué à plusieurs reprises le groupe face à la baisse de sa production en Italie, et à la délocalisation à l'étranger de certains modèles de marques italiennes historiques, comme Fiat ou Alfa Romeo.

Renouvellement de la gamme

La nouvelle Panda sera également disponible en version hybride et en motorisation essence traditionnelle. Elle constitue une première étape dans le renouvellement de la gamme Fiat, avec pour objectif de ne plus dépendre majoritairement des petits modèles, en ajoutant au portefeuille des véhicules de plus grande taille.

Fiat prévoit de lancer trois autres modèles dans le cadre de son plan, à raison d'un par an jusqu'en 2027 : un pick-up, un coupé berline et un petit SUV sur un segment à forte croissance qui fait le bonheur de véhicules comme le Dacia Duster du groupe Renault.

Tous les nouveaux modèles Fiat seront basés sur la plateforme low-cost et multi-énergie de Stellantis, « Smart Car », inaugurée avec la nouvelle Citroën C3. La nouvelle Panda ne remplacera pas toutefois immédiatement le modèle actuel, dont la production dans l'usine italienne de Pomigliano pourrait durer jusqu'en 2029.

Le chinois BYD veut devenir le leader de l'électrique en Europe Après avoir commencé comme fabricant de batteries, BYD (« Build Your Dreams ») a dépassé Tesla au quatrième trimestre 2023 pour devenir le premier vendeur mondial de véhicules électriques, soit 526.409 voitures écoulées entre octobre et décembre. En Chine, près de 8 voitures sur 10 vendues sont de la marque BYD. Pour conquérir le Vieux continent, le constructeur chinois compte s'appuyer sur sa première usine européenne de voitures qui doit démarrer dès 2025, en Hongrie. Le pays est devenu une base importante pour l'industrie chinoise. Le constructeur commence tout juste son offensive en Europe, avec des véhicules de gamme moyenne et à prix compétitifs. BYD pourrait cependant se positionner assez vite dans l'entrée de gamme électrique avec sa petite Seagull (mouette, en anglais), proposée autour de 20.000 euros, et concurrencer la Citroën C3 et les futures petites Renault ou Volkswagen électriques. Ainsi que la future Panda électrique de Fiat. En France, le constructeur tisse sa toile. Ses véhicules vont bientôt être distribués par le principal groupe de concessions de l'Hexagone, Emil Frey France. Deux premières concessions ont ouvert en mai à La Teste-de-Buch et Poitiers, avant Tours, Niort, Clermont-Ferrand, ainsi qu'en Champagne et dans les Hauts-de-France. BYD comptait 23 concessions en France en 2023, et en vise 80 d'ici la fin de l'année 2024. Un développement essentiel pour le constructeur encore relativement inconnu des automobilistes, selon son directeur des ventes Laurent Dutot. « L'essai est un levier très important pour nous », a-t-il souligné.

