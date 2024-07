Voitures électriques : Audi, filiale de Volkswagen, envisage de fermer son usine de Bruxelles

La faible appétence pour les véhicules électriques haut de gamme entraîne un revers sérieux pour Volkswagen. Audi, filiale du constructeur allemand, a indiqué envisager « l'arrêt anticipé de la production » de ses modèles SUV Q8 e-tron dans l'usine, qui emploie environ 3.000 personnes.

Volkswagen - dont les 10 marques comprennent également Porsche, Seat et Skoda - a déclaré que la fermeture de l'usine de Bruxelles, ou la recherche d'autres options ainsi que d'autres dépenses imprévues, auraient un impact de 2,6 milliards d'euros (2,8 milliards de dollars) sur l'exercice 2024. Le géant de l'automobile a en conséquence abaissé ses prévisions de rendement d'exploitation pour cette année à 6,5-7,0%, contre 7,0-7,5 % précédemment.

Audi a invoqué des « défis structurels de longue date » sur le site de Bruxelles, dont une disposition de l'usine difficile à modifier et des coûts logistiques élevés. Une consultation va être menée sur les prochaines étapes.

Une cessation des activités du site de Bruxelles n'est pas exclue



La direction d'Audi discute de « solutions pour le site » de Bruxelles, ce qui « pourrait également inclure une cessation des activités si aucune alternative n'est trouvée », a ajouté le constructeur dans un communiqué.

« L'annonce de l'intention ne signifie pas qu'une décision a été prise » a déclaré Volker Germann, PDG d'Audi Brussels.

Mais cette nouvelle a été durement ressentie par les employés. Les représentants du personnel d'Audi « demandent des perspectives à long terme pour l'usine et nos collègues à Bruxelles », a déclaré Rita Beck, porte-parole du comité Audi au sein du comité d'entreprise européen du groupe VW. « La direction d'Audi doit prendre ses responsabilités pour le site », a-t-elle ajouté.

Au cours du premier trimestre de cette année, Volkswagen a annoncé une chute de plus de 20 % de ses bénéfices en raison de la baisse des livraisons de modèles plus coûteux, y compris les Audi.



En Europe, les ventes d'électriques patinent depuis fin 2023



Après avoir investi massivement dans les véhicules électriques ces dernières années, les constructeurs automobiles ont été durement touchés par le ralentissement de la demande dans ce secteur. Ils n'accéléreront pas sur l'électrique avant quelques mois, selon une analyse du groupe de réflexion Transport & Environment (T&E) parue en mai.



Lire aussiTwingo électrique : Volkswagen quitte le projet de Renault et pourrait produire son propre modèle

« Jusqu'en 2025, ils chercheront à maximiser leurs profits en valorisant les moteurs à combustion et en retardant les investissements dans la production de véhicules électriques », selon T&E.

Et en 2025, pour respecter des normes d'émissions, les constructeurs vont devoir augmenter fortement les parts d'électriques vendus et atteindre en moyenne 21% de parts de marché sur l'année en Europe, selon les calculs du groupe de réflexion. Ainsi, en mai, selon les chiffres des constructeurs, les ventes de voitures hybrides neuves continuaient à progresser en Europe au mois de mai au détriment des voitures électriques avec un recul de 12% sur un an. Leur part de marché est bloquée à 12,5% en mai, alors qu'elle avait atteint 14,6% sur toute l'année 2023.

Sur les principaux marchés, les ventes d'électriques n'ont progressé qu'en France et en Belgique, et ont continué leur baisse en Allemagne, où les bonus à l'achat ont été supprimés fin 2023. Les ventes du leader du secteur, Tesla, ont reculé de 10,2% sur les cinq premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2023, avec 92.000 immatriculations. Alors que l'UE a prévu d'interdire la vente de voitures thermiques à l'horizon 2035, les ventes d'électriques patinent depuis la fin de l'année 2023, faute de modèles abordables notamment.

Volkswagen fait son retour au Mondial de l'Automobile

Le Mondial de l'automobile de Paris, prévu du 14 au 20 octobre au Parc des expositions Porte de Versailles, va gagner de nombreux constructeurs en 2024. Plusieurs marques feront leur retour sur le salon : Skoda et Audi (groupe Volkswagen), Mini (BMW), Ford et Kia. Le salon comptera 50% de surface supplémentaire et compte attirer 500.000 visiteurs, contre 400.000 en 2022. Groupe le plus présent lors de l'édition précédente, Renault sera encore en majesté avec un immense stand présentant notamment sa R5 électrique, et d'autres pour ses marques Dacia, Alpine et Mobilize. Stellantis renforcera lui sa présence avec, en sus de Peugeot et Citroën, Alfa Romeo et une quatrième marque. Cadillac, qui tente un retour en Europe avec de luxueux SUV électriques, sera aussi présent. Côté constructeurs chinois, en pleine offensive européenne et omniprésents en 2022, le géant BYD sera accompagné d'Xpeng, Seres, GAC, mais aussi des nouveaux venus Forthing (groupe Dongfeng), Skyworth (filiale d'un groupe d'électronique) et des utilitaires Maxus. Le leader mondial Toyota, Hyundai et Mercedes font eux l'impasse sur Paris. Tesla comme MG doivent encore confirmer.

(Avec AFP)