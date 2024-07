Voitures électriques chinoises : Paris et Berlin s'opposent sur la hausse des droits de douane

Faut-il imposer lourdement le géant chinois sur ses voitures électriques ? La réponse sera connue dans moins de 4 mois, date à laquelle des droits de douane supplémentaires pourraient être appliqués définitivement aux véhicules électriques venant de Chine et ce, pour une durée de 5 ans. Pour l'heure, la Commission européenne applique des droits de douane provisoires entre 17,4% sur les voitures du constructeur BYD ou jusqu'à 37,6% sur les voitures de SAIC à leur entrée en Europe depuis le 4 juillet dernier, auxquels il faut ajouter les 10% déjà en place avant cette mesure. Une décision de l'UE prise à la suite de son enquête sur les subventions massives du gouvernement chinois en faveur de son industrie automobile, lesquelles sont jugées à l'encontre des règles du commerce international.

Les Etats membres ont désormais 14 jours pour se prononcer sur cette mesure, de même que les constructeurs visés ont 5 jours pour exposer leur désaccord. Suite à cette consultation, la Commission européenne présentera ses mesures définitives aux Etats membres et elles seront, cette fois, soumises à un vote contraignant. Les droits de douane définitifs ne pourront alors être validés que si plus de 15 pays européens sur les 27 sont favorables et que cette proposition est soutenue par des Etats membres représentant au moins 65% de la population totale de l'UE.

Rien n'est joué donc, d'autant que certains pays au poids important en Europe sont défavorables à cette hausse des droits de douane, à commencer par l'Allemagne, qui craint une augmentation de l'inflation.

Un bloc du Nord favorable au libre-échange...

« L'Allemagne est généralement défavorable aux mesures protectionnistes. C'est une position de principe justifiée par le fait que le protectionnisme à long terme défavorise le développement économique, l'innovation et à travers l'inflation, est préjudiciable au consommateur », précise Jean-Michel Pinto, associé chez Deloitte.

Une conclusion validée par les propos du ministre des Transports, Volker Wissing, sur les réseaux sociaux, peu de temps après l'annonce de la hausse de ces droits de douane : « C'est par une concurrence accrue, des marchés ouverts et de meilleures conditions d'implantation dans l'UE que les véhicules doivent devenir moins chers, et non par une guerre commerciale et un cloisonnement des marchés ».

L'Allemagne a également des intérêts commerciaux importants, puisque les grands constructeurs automobiles du pays tels que Volkswagen, BMW et Mercedes exportent près de 36% de leurs volumes en Chine. Cette dernière pourrait riposter et remonter également ses droits de douane en pénalisant, de fait, les industriels germaniques. Aussi, les Allemands craignent pour les usines dans l'Empire du milieu qui pourraient voir leurs subventions chinoises restreintes. Enfin, l'Allemagne exporte des véhicules fabriqués en Chine vers l'Union européenne dont les nouveaux droits de douane auraient un impact important sur leur prix en Europe. Ces taxes « frappent les entreprises allemandes et leurs produits d'excellence », a résumé Volker Wissing.

Avec l'Allemagne, la Suède appelle à des sanctions moins dures pour les mêmes raisons inflationnistes. D'autres pays du Nord de l'Europe pourraient également exprimer un vote défavorable, s'ils suivent leur système culturellement axé autour du libre-échange. En outre, la Hongrie s'est également dite défavorable à ces taxes, craignant des représailles avec les constructeurs chinois, en particulier le géant BYD qui l'a sélectionné pour l'implantation de sa première usine en Europe. D'autres pays de l'Europe de l'Est pourraient être tentés de suivre la Hongrie.

... VS un bloc du Sud protectionniste

Face à ces pays réfractaires se trouvent les pays du Sud de l'Europe, comme l'Espagne ou l'Italie, particulièrement favorables à ces mesures protectionnistes qu'elles estiment essentielles pour la survie de l'industrie automobile européenne. Et pour cause, une grande partie des pays européens jugent impossible la bataille avec la Chine sur l'électrique si cette dernière subventionne massivement son industrie, permettant ainsi de vendre à très bas coût les véhicules partout dans le monde. Ces droits de douane, appliqués pendant cinq ans, seraient donc surtout un moyen de gagner du temps et arriver à vendre des voitures électriques à des prix similaires à leur équivalent chinois.

Mais le pays qui a particulièrement pesé à Bruxelles sur cette mesure reste la France. Cette dernière est la puissance européenne qui a le plus grand intérêt à ce que ces droits de douane soient appliqués. De fait, Stellantis et Renault ont déserté la Chine depuis des années et le territoire français n'a pas attiré les constructeurs chinois pour y installer leurs usines de production de véhicules électriques. Problème : la France fait face à une situation politique chaotique actuellement qui « la recroqueville sur elle-même et lui fait perdre de son influence à Bruxelles », prévient Sébastien Jean, économiste au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).

Le vote en amont de l'application des droits de douane définitifs dépendra donc des différents leviers d'ajustement que présentera la Commission européenne après avoir reçu les avis des pays membres de l'Union européenne.

Une annulation des droits de douane peu probable

« Il est assez peu probable que le vote soit défavorable, car il faudrait au moins 15 pays contre dans les 27, la barre est très haute », anticipe Sébastien Jean.

En outre, l'économiste voit mal comment la Commission pourrait revenir en arrière sur une telle mesure : « Cette enquête est une mesure emblématique de la politique de la Commission, qui aura une importance économique et une résonance symbolique fortes. »

Il rappelle également que si les grands industriels allemands peuvent faire pression sur leur gouvernement, plusieurs petites entreprises d'Outre-Rhin souhaitent, de leur côté, être protégées face à l'arrivée de la vague chinoise.

Ainsi, sans que cette mesure ne soit annulée, il est possible que ces droits de douane soient abaissés ou bien que les entreprises ayant demandé des traitements particuliers, comme Tesla, bénéficient d'un régime différent. Enfin, l'enjeu de ces droits de douane est surtout d'imposer à la Chine une réduction de ses subventions à son industrie automobile. Si tel était le cas avant la fin des quatre mois, alors il se peut que la barrière douanière à l'entrée de l'Union européenne soit revue. La Commission a encore quelques mois pour y réfléchir et mesurer les risques, avant une application des droits définitifs pour les cinq prochaines années.