Distribution : Frans Bonhomme, l'ETI aux 100.000 clients du BTP, se déploie en Espagne et sur Internet

Leader français de la distribution de produits et matériaux pour les entreprises de travaux publics, et particulièrement celles spécialisées dans la pose de canalisations souterraines en PVC (assainissement, voirie, BTP...) mais aussi les réseaux dits "secs" (électricité, télécoms), le groupe Frans Bonhomme poursuit son développement à marche forcée sur l'autre versant des Pyrénées.

Le champion tricolore (40.000 références, 300 fournisseurs, 100.000 clients, 380 agences points de vente, 2.500 collaborateurs et 900 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019) ouvrira 25 nouveaux points de ventes en Espagne à l'horizon 2026, dont quatre dès cette année. Le groupe avait en effet inauguré, à la fin du mois d'octobre, quelque 12.000 m2 de surfaces commerciales dans les villes de Malaga (2.900 m2, Vigo, Leon et Grenade, pour un montant total d'investissement de près de 1 million d'euros.

Arrivé en Espagne avec le rachat en 2004 de la société SOT (région de Barcelone), Frans Bonhomme, pourra donc compter, avec ses 28 points de vente espagnols actuels et les 25 nouveaux points de vente annoncés, sur une cinquantaine d'agences dans le pays d'ici quatre ans. Frans Bonhomme, qui veut conforter sa position d'acteur de premier plan sur son secteur d'activité en Espagne, table sur un doublement d'ici à 2026, tant des effectifs (180 en 2022) que du chiffre d'affaires local (70 millions d'euros en 2022).

Fondée à Tours en 1935 par un négociant en matériaux de chantier d'origine belge, qui fut le premier à distribuer des tuyaux en PVC en France dans l'immédiat après-guerre, Frans Bonhomme opère sur huit segments au total.

Dans le secteur des TP le groupe œuvre dans la gestion des réseaux d'eaux pluviales et usées, l'adduction d'eau potable, les réseaux de fibre optique, enfin l'aménagement urbain et la voirie. Frans Bonhomme intervient également au niveau du bâtiment et de l'aménagement urbain pour les fondations et le gros œuvre, l'assainissement non collectif, l'évacuation et l'alimentation.

Très impactée par la crise sanitaire de 2020 et 2021, l'ETI française, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 900 millions d'euros en 2019, a a dû être recapitalisée à hauteur de 60 millions d'euros par son actionnaire de référence, le fonds d'investissement britannique Hayfin Capital Management, devenu majoritaire il y a deux ans.

Le e-commerce représente déjà 25% de l'activité totale



La transformation de son modèle commercial, avec la poursuite développement du e-commerce, constitue l'autre axe de croissance essentiel du groupe d'ici deux ans. Entamée en 2018, cette stratégie a nécessité un investissement de l'ordre de 10 millions d'euros depuis quatre ans.

Désormais, les canaux digitaux représentent 25% de l'activité commerciale globale. L'objectif de Frans Bonhomme est d'atteindre 45% en 2024, avec un redéploiement de sa force commerciale, environ 600 collaborateurs, vers la prospection et la fidélisation de nouveaux clients.

La politique « phygitale » (vente en points de vente physiques et sur Internet) de Frans Bonhomme s'accompagne parallèlement d'ajustements réguliers de son réseau de points de vente. « Nous essayons en permanence de nous situer aux bons endroits et en prise directe avec la réalité des flux commerciaux de nos clients, explique le Pdg Pierre Fleck. Cette agilité nous conduit à modifier régulièrement nos implantations, à raison de 10 à 20 déménagements en moyenne par an. »

Frans bonhomme poursuit parallèlement un calendrier de modernisation de ses sites de vente ainsi que des sièges de ses cinq directions régionales en France. À la fois navires amiraux et vitrines du groupe dans l'Hexagone, tous seront en principe mis aux normes de haute qualité environnementale (HQE) à l'horizon 2025. Le siège de la direction Île-de-France et Nord, basée à Taverny dans le Val-d'Oise, a déjà été entièrement rénové en 2020. Le groupe démarrera le mois prochain les travaux de son siège national en Touraine avec une livraison prévue en avril 2023. Les bâtiments des directions de l'ouest à Rennes, de Rhône Alpes à Lyon, et du sud à Toulouse, bénéficieront également d'une modernisation totale d'ici trois ans.