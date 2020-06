Reprise d'activité dans le BTP : un soutien du gouvernement en trompe-l'oeil

Relancer l'économie et préserver le travail des Français. Telles sont les visées du gouvernement avec le troisième projet de loi de finances rectificatif (PLFR 3) présenté ce 10 juin en conseil des ministres. À cet égard, les 2 millions d'emplois du bâtiment et des travaux publics (BTP) font de ce secteur "une priorité d'accompagnement" par "l'ensemble du gouvernement", a expliqué l'exécutif lors d'une conférence téléphonique.

À la suite de réunions entre les ministères concernés - cohésion des territoires, économie et finances, transition écologique et solidaire, travail - et les fédérations professionnelles, le gouvernement a annoncé trois grandes mesures: prise en charge "d'une partie" des surcoûts, appui en trésorerie pour les entreprises les plus fragiles et soutien à l'activité et aux carnets de commandes "pour qu'ils restent fournis".

Des ordres donnés aux préfets sur les surcoûts

Les surcoûts demeurent effectivement le principal problème rencontré par les sociétés du BTP. Directs - liés aux nouveaux équipements type masques - ou indirects - en lien avec la nouvelle organisation du travail -, ils ont déjà fait l'objet d'une circulaire et d'une instruction gouvernementales adressées aux préfets pour "aider" les territoires, notamment via des dotations à titre dérogatoire.

Un comité de suivi entre le commissariat général au développement durable et les fédérations nationales est également lancé pour "objectiver les surcoûts liés aux pertes de rendement et donner des références qui soient pris en compte dans les négociations" entre les uns et les autres.

Pour soutenir la commande publique, l'exécutif s'appuiera en outre sur le déblocage des 4,7 milliards d'euros au profit des territoires et, notamment, de la rénovation des bâtiments. Comme annoncée par le premier ministre fin mai, la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), initialement de 600 millions d'euros, sera portée à 1,6 milliard d'euros. Un euro apporté par l'État permettra d'apporter 4 à 5 euros d'investissement local, veut croire le gouvernement.

Charges sociales annulées et assurances-crédits garanties

Les sociétés de moins de 50 salariés pourront, elles, demander "l'annulation" jusqu'à 50% de leurs charges sociales des trois derniers mois "pour apurer la situation". Plus généralement,...