Icade signe une hausse de ses revenus dans la promotion et comme foncière

Entre janvier et septembre, le groupe, filiale de la Caisse des dépôts (CDC), a dégagé un chiffre d'affaires de 1,18 milliard d'euros, soit une hausse de 2% par rapport à la même époque de 2017. En tenant compte d'une harmonisation européenne des règles comptables des foncières, la hausse est même de 5,5%.

En conséquence, "Icade confirme son objectif de croissance annuelle du flux de trésorerie net courant", indicateur représentatif des performances du groupe, dit-il dans un communiqué. Lors de ses résultats semestriels, en juillet, Icade avait relevé sa prévision à +6% pour l'année.

Pour l'heure, le groupe a vu ses revenus progresser dans ses deux branches d'activité. Au niveau de la promotion immobilière, ils avancent de près de 2%, portés par les logements comme les bureaux, toujours sur les neuf premiers mois de l'année.

Icade fait néanmoins face à un net recul (-5%) du nombre de réservations de logements à fin septembre, par rapport à un an plus tôt, ce que le groupe compense par des prix plus élevés: leur montant global a, lui, progressé.

En ce qui concerne ses activités de foncière, Icade a vu fortement augmenter ses revenus locatifs à la suite de multiples acquisitions dans ses deux branches: bureaux et parc d'affaires d'un côté, et établissements de santé de l'autre.

Dans le premier secteur, c'est l'acquisition l'an dernier d'ANF Immobilier --l'une des grandes opérations récentes dans le secteur des foncières de bureaux avec l'achat d'Eurosic par Gecina-- qui contribue largement à une hausse de 8,6% entre janvier et septembre et toujours sur un an.

En ce qui concerne la santé, secteur dans lequel Icade a annoncé cet été son intention de s'étendre en Europe, le groupe voit bondir ses revenus de presque 11%, bénéficiant notamment de l'achat de 14 Ehpad ainsi que celui d'une clinique à Rouen.

Sans tenir compte de ces acquisitions, les revenus s'inscrivent en légère hausse dans les bureaux comme la santé, avec une progression de 1,1% sur l'ensemble des activités de foncière.

