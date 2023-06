Immobilier : le plan à 1 milliard d'euros d'Altarea et de Tikehau Capital pour sauver le marché

Entre les lendemains post-Covid et les conséquences de la guerre en Ukraine, l'industrie immobilière a du plomb dans l'aile, que ce soit dans le résidentiel ou dans le tertiaire. Les transactions de bureaux ont été mises au congélateur, selon l'expression du commercialisateur Knight Frank. Dans le logement, ce n'est guère mieux : l'offre d'habitats anciens et d'appartements neufs est grippée, notamment, par le blocage des crédits.

Dans ces conditions, le numéro 2 du secteur est allé chercher un leader mondial de la gestion d'actifs pour apporter à ses clients des nouvelles sources de financement. Ensemble, ils ont déjà mené des opérations d'acquisition des dettes des promoteurs en France il y a plusieurs années.

Combien ?

Altarea et Tikehau Capital viennent en effet de sceller leur alliance pour récupérer, en a priori dix-huit mois, un milliard d'euros auprès des investisseurs institutionnels français et européens, type caisses de retraite, compagnies d'assurance et fonds de pension, pour apporter des liquidités à une classe d'actifs en panne. Eux-mêmes apporteront, chacun, 100 millions d'euros de fonds propres.

« Les entreprises et les investisseurs font face à la remontée des taux, de même que les sources de financement se restreignent dans leur montant et leurs conditions », déclare à La Tribune Baptiste Borezée, directeur général délégué d'Altarea.

« L'environnement a dramatiquement changé depuis douze-dix-huit mois avec la remontée des taux d'intérêt et ses conséquences sur la valorisation des actifs et la raréfaction des financements », appuie Maxime Laurent-Bellue, directeur de l'équipe Tactical Strategies chez Tikehau Capital.

Pour l'heure, il n'y a pas de critères restrictifs à l'investissement, mais « nous serons très sélectifs », assurent, de concert, les deux associés.

Pour qui et où ?

Au menu : des bureaux, des commerces, des « biens industriels », des logements, de la logistique et de l'hôtellerie, mais pas des centres commerciaux, la spécialité d'Altarea. Et ce via des tickets entre 20 et 100 millions d'euros. Soit une vingtaine d'opérations au total en France et en Europe de l'Ouest.

« Nous avons besoin de solutions alternatives sur des redéveloppements, des repositionnements et refinancements », insiste Maxime Laurent-Bellue de Tikehau Capital.

« Ce fonds vise à apporter une solution complémentaire aux prêteurs traditionnels », abonde Baptiste Borezée d'Altarea.

Pourquoi ?

D'après eux, les investisseurs immobiliers vont faire face à une pénurie importante de liquidités sur le marché et ce à un moment où il existe une incertitude plus forte qu'avant sur les valeurs des actifs.

Concrètement, il s'agit d'apporter des instruments de dette junior et mezzanine, soit la part complémentaire à une dette senior qui va généralement jusqu'à 40-50% du financement d'un projet, voire de la dette unitranche, c'est-à-dire celle qui peut supporter jusqu'à 60-70% du financement.

Tikehau Capital, qui détient déjà 15 milliards d'euros d'actifs dans l'immobilier sur un portefeuille total de 39,7 milliards au 31 mars 2023, sera gérant du fonds au travers d'une société de gestion. Quant à Altarea, déjà développeur et promoteur, il viendra en conseil exclusif et ne fera pas rentrer ces biens dans sa foncière.

Altarea et Tikehau Capital ne communiquent pas sur tout

Ensemble, ils identifieront les opportunités, analyseront les investissements et géreront les participations de leurs partenaires. Aucun ne souhaite pour autant communiquer sur son rendement et encore moins sur sa rentabilité.

En revanche, si jamais un problème survient sur un actif en développement, Altarea pourra le reprendre, fort de son savoir-faire en bureaux et en logements. Tikehau vante, lui, ses associations déjà existantes avec TotalEnergies sur l'énergie, Unilever sur l'agriculture et les majors de l'aéronautique.

Ce rapprochement est également à prendre en perspective avec l'échec il y a quinze mois d'Altarea à acquérir le gestionnaire d'actifs Primonial. En juillet 2021, le PDG Alain Taravella s'était déclaré prêt à mettre sur la table près de 1,9 milliard d'euros...

