Le promoteur WO2 mise sur le bois pour réinventer le bureau à l'ère post-Covid

Ils n'y avaient pas pensé avant. Co-fondateurs de WO2 en 2013, l'entreprise de promotion immobilière spécialisée dans le bois, Guillaume Poitrinal et Philippe Zivkovic se réveillent sur la santé et le bien-être dans les immeubles de bureaux neufs. Au lendemain du déconfinement, l'ex-plus jeune patron du CAC 40 et l'ancien pdg de BNP Paribas Real Estate viennent de dévoiler de nombreux engagements dans ce domaine qui seront effectifs dès le 1er juillet prochain, notamment sur leurs projets Arboretum à La Défense et Poissonniers, à Paris XVIIIè.

2,5 mètres de hauteur de vitrage minimum