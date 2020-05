Logement neuf : "La demande reste toujours soutenue" (Nordine Hachemi, Kaufman&Broad)

LA TRIBUNE - Promogim Groupe a déclaré à l'AMF avoir acquis quasi 6% de votre capital. Pourquoi ce renforcement alors que Kaufman & Broad se porte bien ?

NORDINE HACHEMI - Le communiqué de presse de Promogim est assez clair, c'est une participation financière. Cela reste néanmoins valorisant pour la société qu'un investisseur qui connaît la promotion immobilière valorise le fait que nous abordions la crise sans avoir de dette, de stock ainsi qu'un BFR [besoin en fonds de roulement, Ndlr] qui soit parmi les plus faibles du marché.

Cela étant, nos collaborateurs demeurent nos premiers actionnaires et ceci explique la performance de notre entreprise. Nous avons plus de 400 millions d'euros de trésorerie et un carnet de commandes d'un montant de 3,4 milliards d'euros.

La crise sanitaire ne risque-t-elle pas d'amoindrir ces bons résultats ?

Nous sommes entrés dans cette période de crise avec un bilan solide et de très belles opérations à venir. Nous sommes tout de même face à trois sujets à gérer simultanément : la réduction des instructions de permis de construire dans les collectivités depuis l'été 2019 et en 2020 due à la période pré-électorale, des élections municipales qui...