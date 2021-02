Loi climat : les pistes d'Olivier Sichel pour mettre fin aux "passoires thermiques"

Les passoires thermiques, c'est terminé ! La location de ces logements consommant beaucoup trop d'énergie et dont les factures affectent le pouvoir d'achat de leurs occupants sera « totalement interdite » en 2028, indique le gouvernement en ce jour de présentation du projet de loi Climat et Résilience en Conseil des ministres.

Selon un dernier décompte du ministère de la Transition écologique, il en existerait près de 4,8 millions dans notre pays. C'est pourquoi dès janvier l'exécutif a chargé le directeur général délégué de la Caisse des Dépôts et directeur général de la Banque des territoires de piloter une ''task force'' dédiée. D'ici à mi-mars, Olivier Sichel doit « faire émerger des voies d'amélioration et des modèles de massification de rénovation globale des passoires énergétiques » et obtenir des acteurs concernés « des engagements concrets...