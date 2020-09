Valérie Pécresse fixe un objectif ambitieux de "zéro passoires thermiques" en 2030

Après les 35 milliards d'euros du plan de relance gouvernemental pour la transition écologique, place au plan de relance écologique 2020-2024 de 10 milliards d'euros du conseil régional d'Île-de-France. A l'issue de deux jours de "COP" (à l'inspiration de la COP21 et des Accords de Paris de 2015), la présidente de la Région, Valérie Pécresse, a promis qu'un euro sur deux du budget régional serait consacré à la reconstruction écologique.

Cet argent servira à financer 192 propositions réparties en cinq items : se déplacer autrement ; réconcilier l'homme, la ville et la nature ; produire sobrement ;mieux se nourrir et mieux consommer ; une région zen [zéro émission nette, Ndlr] et exemplaire. La présidente du groupe...