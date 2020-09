Pollution de la Seine : l'hypothèse d'un 2e site et une vidéo accablent le groupe Lafarge

Il n'y aurait pas un site mais au moins deux usines parisiennes exploitées par le groupe Lafarge qui seraient responsables de pollution sauvage dans la Seine. C'est ce qu'affirme ce mercredi 2 septembre Europe 1, qui publie également une vidéo accablante d'une des centrales à béton du cimentier français. En plus du site de Bercy à l'Est de Paris où Lafarge est soupçonné de rejeter dans le fleuve "des particules de ciment, de liquides de traitement et des microfibres de plastique", le site situé « au pied du Pont Mirabeau » (Paris XVIe arrondissement) aurait adopté des pratiques similaires.

Or, suite à la révélation à la première suspicion de pollution, le groupe Lafarge s'était immédiatement déclaré "victime"