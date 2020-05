Redémarrage du bâtiment : la méthode gouvernementale à l'épreuve des faits

Port de charges lourdes, proximité, superposition des tâches... autant de mouvements qui restent délicat à effectuer dans le bâtiment et les travaux publics, en cette période de confinement. Malgré la publication il y a un mois d'un guide des bonnes pratiques co-construit par les syndicats, le patronat et le gouvernement, les chantiers du BTP fonctionnent toujours en mode dégradé.

Face à ce constat, le 24 avril dernier, les six ministres et secrétaires d'Etat concernés - Economie et Finances, Cohésion des territoires, Transition écologique et solidaire, Travail - ont chargé le préfet Philippe Mahé de se mettre au chevet des professionnels concernés.

Une méthode opérationnelle et un plan de redémarrage

Dans sa lettre de mission, que La Tribune a pu récupérer, il est lui demandé un "rapport de synthèse qui récapitule l'ensemble des propositions qui puissent constituer une méthode opérationnelle que les acteurs de la filière s'approprient avec l'unique objectif de la reprise rapide des chantiers ainsi qu'un plan de redémarrage retenant et articulant tout ou partie de ces propositions...