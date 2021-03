COVID-19 en 24H : doute levé sur l'AstraZeneca, « dé-perfusion », excédent commercial...

L'INFO À SUIVRE - L'EMA dit que le vaccin AstraZeneca est "sûr et efficace"

Le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus est "sûr et efficace" et "n'est pas associé" à un risque plus élevé de caillots sanguins, a annoncé jeudi l'Agence européenne des médicaments (EMA).

"Le comité est parvenu à une conclusion scientifique claire: il s'agit d'un vaccin sûr et efficace", a déclaré la directrice exécutive de l'EMA, Emer Cooke, lors d'une visioconférence [photo ci-dessous. Crédit: Yves Herman/Pool/Reuters].

"Ses avantages dans la protection des personnes contre le Covid-19, avec les risques associés de décès et d'hospitalisation, l'emportent sur les risques possibles", a ajouté Mme Cooke. Le régulateur européen, basé à Amsterdam, "a également conclu que le vaccin n'était pas associé à une augmentation du risque global d'événements thromboemboliques ou de caillots sanguins", a précisé la directrice.

Pour autant, l'Agence européenne des médicaments (EMA) "ne peut exclure définitivement" un lien entre le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus et des troubles de la coagulation rares, a annoncé jeudi sa directrice.

"Sur la base des preuves disponibles, et après des jours d'analyse approfondie" des données disponibles, "nous ne pouvons toujours pas exclure définitivement un lien entre ces cas et le vaccin", a déclaré Emer Cooke.

LE CHIFFRE - 2,3 millions d'hospitalisations en moins en 2020

La baisse d'activité des hôpitaux et cliniques, massive pendant la première vague de Covid-19, s'est accentuée avec les déprogrammations de l'automne, et les établissements de santé ont finalement accueilli l'an dernier 2,3 millions de patients de moins qu'en 2019.

Fin juin, après le coup d'arrêt du premier confinement, il manquait déjà 2 millions de séjours hospitaliers par rapport à mi-2019. Selon les dernières données disponibles, ce retard s'est accru à 2,3 millions fin décembre, dont 1,4 million d'actes médicaux et 900.000 interventions chirurgicales. Ce dernier nombre signifie 15% d'activité en moins pour les blocs opératoires, et davantage...