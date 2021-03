Chaque jour, 400 tonnes de masques à recycler en France

Dans les océans, un spécimen d'un nouveau genre a fait son apparition. Pas d'espèce animale en vue, mais des millions de masques sanitaires qui prolifèrent, tapissant nos fonds marins. Constitués de polypropylène - un dérivé du pétrole -, ils y propagent des nano-plastiques. Et mettent près de 500 ans à se dégrader.

Ces accessoires barrières, indispensables à la lutte contre la propagation du coronavirus, deviennent ainsi un fléau pour l'environnement. En France, ils représentent 400 tonnes de déchets par jour, estime l'association Zero Waste (à raison de deux masques jetables par personne). Lorsqu'ils sont jetés correctement, ils finissent dans les poubelles grises, parmi les ordures ménagères non recyclables, avant d'être incinérés ou enfouis. Une solution « non satisfaisante », estime le député Gérard Leseul (PS). Co-rapporteur d'une mission flash de l'Assemblée nationale sur la question, il plaide pour la mise en place de véritables filières de traitement de ces masques. « Il faut parvenir à en tirer une nouvelle matière, pour la réutiliser et ainsi créer une boucle d'économie circulaire », avance-t-il.

Intégré dans la filière textile

Et les moyens techniques existent. A Châtellerault, en Nouvelle-Aquitaine, la startup Plaxtil s'est saisie du sujet après le premier confinement. Spécialisée dans le recyclage des déchets issus de la « fast fashion », elle a choisi de diversifier son activité...