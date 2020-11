Covid-19 : trop d'ouvriers contaminés, Top Glove (70 milliards de gants chirurgicaux par an) va fermer la moitié de ses usines

Un travailleur inspecte les gants sur la chaîne de fabrication de l'usine Top Glove de Shah Alam, en Malaisie, le 26 août 2020. (Crédits : Lim Huey Teng/Reuters)

Le plus gros fabricant mondial de gants chirurgicaux a annoncé la fermeture de la moitié de ses usines dans les environs de Kuala Lumpur à cause d'une flambée de cas de Covid dans ses rangs. L'entreprise malaisienne est accusée de maltraiter les travailleurs immigrés et même soupçonnée de pratiquer le "travail forcé" - en clair, l'esclavage: de fait, les États-Unis ont décidé en juillet dernier de bannir l'importation des gants fabriqués par les sous-traitants de Top Glove.