Total se désengage de ses activités résine (imprimerie, emballage, BTP, pneus, électronique)

Les produits chimiques concernés (adhésifs, caoutchoucs, polymères et revêtements) sont utilisés dans les secteurs de l'énergie, de l'imprimerie, de l'emballage, du BTP, des pneumatiques et de l'électronique. Le montant des cessions, supervisées par Credit Suisse, atteindrait entre 500 et 600 millions d'euros. Une étape de plus dans le virage stratégique engagé par le pétrolier en direction des énergies renouvelables.