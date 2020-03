Covid-19 : une onde de choc qui touche brutalement les groupes du CAC 40

Total, EDF, Airbus, Vinci, Saint-Gobain... Plusieurs géants français, en particulier dans l'industrie, ont prévenu lundi qu'ils ne seraient pas en mesure de respecter leurs objectifs pour 2020 ou devraient réduire drastiquement leurs investissements face à la crise du coronavirus et ses conséquences. Voici les principaux plans d'économies annoncés en urgence par les poids-lourds de l'économie française.

Total : Dans un contexte de prix du pétrole de l'ordre de 30 dollars par baril, le groupe pétrolier a annoncé un plan d'actions à mettre en œuvre immédiatement. Il prévoit des économies sur les dépenses d'investissement (Capex) organiques de plus de 3 milliards de dollars, soit plus de 20%. Total veut réduire les investissements nets 2020 à moins de 15 milliards d'euros. Ces économies portent pour l'essentiel sur les Capex flexibles à cycle court qui peuvent être arbitrés contractuellement avec un délai très court. En outre, il prévoit des économies de 800 millions de dollars en 2020 sur les coûts opératoires par rapport à 2019 (au lieu des 300 millions de dollars annoncés précédemment). Enfin, il suspend le programme de rachat d'actions. Total, qui a déjà racheté pour 550 millions de dollars au cours des deux premiers mois de l'année, avait annoncé le rachat de 2 milliards de dollars en 2020 dans un environnement à 60 dollars par baril.

EDF : La suspension d'opérations de maintenance des installations de production due au confinement impose une remise à plat du programme d'arrêts de tranches, a annoncé l'électricien. En conséquence, "l'hypothèse de production nucléaire en France pour 2020 (375-390 TWh) est en cours de ré-examen et sera ajustée à la baisse", a-t-il précisé. L'objectif d'EBITDA fixé à 17,5-18 milliards d'euros pour 2020 est maintenu "à ce stade pour ce qui concerne le seuil bas de la fourchette". Il est susceptible d'être revu lorsque les prévisions de disponibilité ainsi que les évaluations des coûts associés auront pu être affinées. Par ailleurs, les impacts pour 2021 ne peuvent être précisés à ce stade.

Airbus : Pour lutter contre les effets économiques et financiers générés par le Covid-19, l'avionneur européen compte obtenir une nouvelle facilité de crédit de 15 milliards d'euros en plus de la facilité de crédit renouvelable existante. Il a annulé sa proposition de dividende 2019 de 1,80 euro par action, soit environ 1,4 milliard d'euros. Enfin, il a suspendu le financement volontaire des retraites complémentaires. En raison de la visibilité limitée due à l'évolution constante de la situation, les prévisions 2020 sont annulées. "Divers scénarios opérationnels, y compris des mesures visant à réduire les besoins de trésorerie, ont été identifiés et seront activés en fonction du développement de la pandémie", a expliqué le constructeur toulousain.

Vinci : Le géant français du BTP s'attend à devoir faire face à "une baisse prononcée mais limitée dans le temps de son chiffre d'affaires". Il met en œuvre dans ses différents pôles de métiers les mesures permettant "d'ajuster les dépenses et de revoir le phasage des investissements". Selon le groupe, il apparaît que l'objectif, annoncé en février dernier, d'une progression du chiffre d'affaires et du résultat pour 2020 ne pourra pas être tenu. Pour autant, Vinci entend être en position de rebondir rapidement, tant dans les métiers du Contracting (BTP) que dans les concessions, dès que la crise sanitaire aura été maîtrisée.

Saint-Gobain : S'agissant de l'activité économique, le spécialiste des matériaux de construction tente de s'adapter "rapidement à l'évolution de la demande, en visant la continuité de son exploitation" liée à la situation sanitaire et aux décisions gouvernementales de chaque pays. Dans le même temps, Saint-Gobain réduit les coûts (réduction d'équipes, chômage partiel ou arrêts) et prend toutes les initiatives nécessaires pour limiter le plus possible les effets de la pandémie sur son résultat d'exploitation et sa trésorerie. Le groupe prévoit une baisse des investissements industriels en 2020 par rapport à 2019 : elle va s'élever "très significativement au-delà des 200 millions d'euros de réduction initialement annoncés, en reportant tous les projets possibles prévus pour les prochains mois". Le groupe adapte en outre la structure de ses coûts et reporte des dépenses, en utilisant les mesures locales appropriées, notamment en matière d'emploi et de chômage partiel. Enfin, Saint-Gobain surveille de façon stricte l'évolution du besoin en fonds de roulement.

Safran : Le 12 mars dernier, l'équipementier aéronautique et de défende a annoncé devoir augmenter le montant de son programme d'économies annoncé en février en raison de l'aggravation de l'épidémie de coronavirus. Pour atteindre ses prévisions, le groupe avait annoncé en le mois dernier qu'il réaliserait 300 millions d'euros d'économies afin de faire face aux difficultés liées à l'immobilisation du Boeing 737 MAX et aux conséquences de l'épidémie sur ses activités en Chine.