Afrique : Vinci Energies signe avec le Bénin pour construire 1.500 km de lignes électriques

Vinci Energies, filiale du géant du BTP Vinci, va construire un réseau d'infrastructures électriques au Bénin pour 292 millions d'euros, a annoncé jeudi le groupe français. Ce contrat, signé avec le ministère de l'Économie et des Finances et celui de l'Énergie de la République du Bénin, porte sur la "réalisation d'un ensemble d'infrastructures de transport et de distribution d'électricité", a annoncé Vinci dans un communiqué publié jeudi.

Plusieurs milliers de foyers raccordés dans huit des douze départements

Le contrat prévoit la construction durant trois ans, de 500 km de de lignes de transport (aériennes et souterraines) en haute tension et très haute tension, mais également de 1.000 km de réseau de distribution en moyenne et basse tension, ainsi que de 11 postes de transformation, dont sept en très haute tension.

Le financement des travaux, qui coûteront 292 millions d'euros, "bénéficie du soutien des autorités françaises".

L'objectif est de raccorder "plusieurs milliers de foyers" à ce nouveau réseau électrique lequel couvrira huit des douze départements du pays, assure Vinci dans son communiqué.

Lire aussi : Afrique et électricité : la grande mobilisation !

Support des équipes françaises et marocaines sur le terrain

Ces travaux mobiliseront au global plus de 900 personnes sur une durée de trois ans. Ils seront réalisés avec le support des filiales françaises et marocaines de VINCI Energies qui feront "bénéficier les équipes locales de formations et de transferts de savoir-faire", dixit le communiqué du groupe Vinci Energies.



« En plus de notre pleine mobilisation sur le terrain pour la réussite technique de ce projet, nous nous engageons à former 300 jeunes techniciens durant sa réalisation », déclare Arnaud Grison, président directeur-général de VINCI Energies, cité dans le communiqué.

Outre le raccordement de milliers de foyers, ces infrastructures vont alimenter en énergie plusieurs zones d'activités économiques et industrielles en développement, dont un aéroport, une cité administrative, un hôpital.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Programme d'Accès Durable et Sécurisé du Bénin à l'Énergie Électrique (PADSBEE), qui, explicite Vinci Energies, "vise à assurer un accès universel, sécurisé et fiable à l'électricité, tant aux habitants qu'aux sites industriels et stratégiques".



Présent dans 56 pays et employant plus de 82.000 salariés, selon son site internet, Vinci Energies a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros.

(avec AFP)