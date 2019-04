Agram démocratise les machines agricoles pour le bio

Agram va commercialiser en France une nouvelle gamme de machine de désherbage mécanique. (Crédits : AGRAM)

Le concepteur et distributeur beauceron d'engins agricoles lancera courant 2019 sa propre ligne adaptée à l'agriculture biologique ou raisonnée. Dans le viseur d'Agram, codétenu par les fonds Sigma Capital et Capitem Partenaires, les offres allemande et autrichienne, bien plus onéreuses, sur ce marché émergent.