Après les raffineries, appel à la grève dans les centrales nucléaires

Après les raffineries, les centrales nucléaires. En pleine crise énergétique en raison notamment de l'arrêt de la moitié des 56 réacteurs nucléaires, une intersyndicale CGT-CFE-CGC/Unsa, CFDT appelle les agents du parc nucléaire français à une journée nationale de grève jeudi pour réclamer une revalorisation des salaires tenant compte de l'inflation.

Nouvelle réunion prévue jeudi

Cet appel intervient alors qu'une nouvelle réunion est prévue ce jour-là entre représentants des salariés et du patronat du secteur des industries électriques et gazières autour de la revalorisation du salaire national de base (salaire de branche), selon la FNME-CGT. Ce bras de fer, qui dure depuis l'été dernier, s'est soldé par une augmentation de 1,3% des salaires en 2022. La CGT, pour sa part, réclame l'évolution du SNB au niveau de l'inflation glissante.

« Les représentants nationaux DPN (Division de la production nucléaire, ndlr) des fédérations CGT, CFE-Energies, CFDT, FO, appellent l'ensemble des agents à se mobiliser, ce jeudi 6 octobre 2022 pour une hausse significative du SNB (salaire national de base) », indiquent les syndicats dans un tract interne dont l'AFP a pris connaissance.

« Les employeurs et les représentants de l'Etat ne peuvent pas à la fois exiger des agents qu'ils travaillent d'arrache-pied pour assurer le passage de l'hiver et, en même temps, les mépriser en refusant de compenser l'inflation qu'ils subissent ! », ajoutent les organisations syndicales dans ce tract.

ZOOM- Corrosion sous contrainte : fin des travaux sur trois réacteurs

Les travaux de réparation de circuits de trois réacteurs nucléaires touchés par le phénomène de corrosion sous contrainte sont achevés, a annoncé mardi EDF. « Les travaux de réparation des circuits concernés par l'examen de la corrosion sous contrainte sur les réacteurs de Bugey 4, Chinon B3 et Cattenom 4 sont terminés », a annoncé l'énergéticien dans un communiqué mis en ligne mardi sur son site. Entre opérations de maintenance prévues et arrêts liés à ce sujet de corrosion, EDF a vécu une année noire sur le plan de la production d'électricité, laquelle devrait chuter pour 2022 à un plus bas historique de 280 TWh. La moitié des 56 réacteurs du parc nucléaire français étaient encore à l'arrêt ces derniers jours. Par ailleurs, le réacteur de Flamanville 2 (Manche), à l'arrêt depuis début février, ne sera pas redémarré dans quelques jours comme prévu initialement mais le 26 novembre.

Arrêté le 11 février 2022 pour « simple rechargement » de combustible, le réacteur a par la suite subi une opération de contrôle qui devait s'achever le 9 octobre, avant d'être repoussée de plusieurs semaines. « La recherche de corrosion sous contrainte sur le réacteur de Flamanville 2 a amené à une découpe de tronçons pour expertise », a déclaré l'énergéticien, « mais au moment de resouder un tronçon de tuyauterie pré-usiné sur une autre partie, un usinage supplémentaire » a été jugé nécessaire.

