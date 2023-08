Canada : la facture s'alourdit un peu plus pour l'agrandissement de l'oléoduc controversé Trans Moutain

Pour la troisième fois cette année, l'organisme public canadien Exportation et développement Canada (EDC) a annoncé de nouveaux prêts débloqués pour financer le projet d'agrandissement de ce pipeline situé dans l'ouest du Canada et qui fait l'objet de vives critiques de la part des écologistes et des communautés autochtones de la province voisine, en Colombie-Britannique.