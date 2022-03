Carburants : à l'appel de Castex, TotalEnergies baisse les prix à la pompe de 10 centimes par litre

Après la remise de 15 centimes par litre de carburant promise par le gouvernement à compter du 1er avril, c'est au tour de TotalEnergies d'annoncer une ristourne de 10 centimes par litre à partir de la même date. Et ce, dans toutes les stations du groupe en France.

Un dispositif qui vient étendre une première « action de solidarité » instaurée depuis mi-février par le géant pétrolier, alors seulement dans les zones rurales. En effet, depuis le 14 février, 1.100 stations TotalEnergies, TotalEnergies Contact, Total et Total Contact proposent déjà une remise de 10 centimes TTC par litre de carburant. Ce sera bientôt le cas de l'ensemble du réseau.

Le groupe français répond ainsi à l'appel lancé dimanche par le Premier ministre Jean Castex, demandant aux « pétroliers » de faire « un geste complémentaire » à la mesure du gouvernement. TotalEnergies avait d'ailleurs « salué » sur son compte twitter le week-end dernier l'annonce de la remise de 15 centimes de l'État.

️ Face à la hausse des prix du pétrole, nous étendons l'action de #solidarité sur les #carburants routiers que nous avions décidée mi-février. Au 1er avril, notre #remise en caisse de 10 cts/L sera donc appliquée dans toutes les stations-service @TotalEnergies en France. pic.twitter.com/w4JYc89dnO — Patrick Pouyanné (@PPouyanne) March 16, 2022

D'autres distributeurs ont aussi mis en place des opérations temporaires pour baisser le prix du plein des Français. 200 stations du groupe Casino ont par exemple vendu le litre de carburant à 1 euro le week-end dernier. La différence de prix était alors rendue sous forme de bons d'achat à utiliser dans les magasins de l'enseigne.

15 centimes de remise aussi pour le gaz naturel véhicule et le GPL

Réservée au départ à tous les carburants, la remise de 15 centimes a été étendue mercredi 16 mars au gaz naturel véhicule (GNV) et au gaz de pétrole liquéfié (GPL) utilisés par les véhicules. Jean Castex l'a déclaré lors de la présentation du "plan de résilience" du gouvernement pour faire face à la flambée des prix de l'énergie en raison de la guerre en Ukraine. Elle prendra effet là aussi au 1er avril pour une durée de quatre mois.

Cette mesure devrait coûter environ 2 milliards d'euros. En prenant en compte l'ensemble des mesures du bouclier tarifaire mises en œuvre pour les ménages et les entreprises depuis l'automne, le coût budgétaire est évalué à environ 22 milliards d'euros.

Les pêcheurs aidés à hauteur de 35 centimes

Du côté des pêcheurs, ces derniers bénéficieront d'une « aide financière exceptionnelle » pour leur permettre d'encaisser la flambée des prix de l'énergie « équivalente à 35 centimes par litre de gazole de pêche » jusqu'à fin juillet, a également annoncé le Premier ministre mercredi 16 mars.

« Le dispositif sera ouvert dès demain [jeudi] matin, pour que tous les bateaux déclarés puissent reprendre la mer au plus vite avec l'assurance de bénéficier du dispositif de soutien », a déclaré Jean Castex lors de la présentation du "plan de résilience" pour aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Soulignant au passage que « aujourd'hui, certains navires restent à quai compte-tenu du niveau particulièrement élevé du prix des carburants qui représente parfois plus des deux tiers de leurs charges ».

Le directeur général du Comité national des pêches, joint par l'AFP, a réagi indiquant : « On avait besoin d'air, c'est une bouffée d'oxygène. Avec 35 centimes par litre de gazole, les pêcheurs peuvent repartir en mer. On retrouve des conditions de rentabilité acceptables et cela va permettre d'alimenter la filière ». Et d'ajouter : « Cela nous offre un peu de visibilité, en espérant que d'ici juillet, les prix du pétrole aient reflué ».

Depuis Loctudy (Finistère), le patron de pêche Stéphane Pochic, à la tête de 11 chalutiers était lui aussi enthousiaste : « À chaud comme ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Maintenant c'est pour quatre mois, il va donc falloir trouver des mécanismes pour avoir quelque chose qui dure dans le temps ».

