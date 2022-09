Crise de l'énergie : l'ONU exhorte l'UE à ne pas se tourner vers les énergies fossiles

Limiter les impacts de la crise énergétique actuelle sur la planète. Voilà ce que tente de faire l'Organisation des nations unies. La Haute-Commissaire par intérim, Nada Al-Nashif, a achevé son discours d'ouverture de la 51e session du Conseil des droits de l'homme en évoquant rapidement les conséquences énergétiques de la guerre en Ukraine.

« Face à la flambée des prix de l'énergie, qui menace de toucher les plus vulnérables à l'approche de l'hiver, certains États membres de l'UE se tournent vers des investissements dans les infrastructures et l'approvisionnement en combustibles fossiles. Si cette impulsion est compréhensible, je demande instamment à l'UE et à ses États membres de prendre en considération les conséquences à long terme d'un renforcement des infrastructures liées aux combustibles fossiles », a-t-elle déclaré.