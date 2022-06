Crise du gaz : le grand retour du charbon en Europe

L'invasion russe de l'Ukraine va-t-elle ralentir la sortie du charbon des pays européens ? Si la fin du combustible noir ne semble pas être remise en question par les différents pays ayants pris des engagements en la matière, le chemin vers sa sortie sera, sans nul doute, bien plus tortueux. En effet, l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, l'Italie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, et même la France, ont tous prévu ou envisagent de recourir davantage au charbon dans les prochains mois pour faire face à une éventuelle pénurie de gaz russe, qui représentait jusqu'à présent 40% du gaz brûlé par les Vingt-Sept.

Et les annonces se sont musclées ces derniers jours après que le géant russe Gazprom ait annoncé, la semaine dernière, plusieurs baisses de livraisons de gaz via le gazoduc Nord Stream, sur fond de bras de fer entre les pays occidentaux et la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Résultat, le débit est fortement réduit vers l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. La France, elle, ne reçoit plus une goutte de gaz russe par pipeline, même si les importations de gaz russe liquéfié par bateaux méthaniers se poursuivent. Et, en avril et mai derniers, Gazprorm avait déjà coupé le robinet de gaz vers la Pologne, la Bulgarie et la Finlande.

Stocker pour l'hiver

Face à cette situation de crise, les pays touchés cherchent à réduire au maximum leur consommation de gaz pendant cette période estivale afin de constituer des réserves pour l'hiver prochain, période pendant laquelle l'absence de gaz russe aura le plus d'effets dommageables compte tenu des besoins en chauffage.

La semaine dernière, le Parlement européen et le Conseil, regroupant les Vingt-Sept, ont d'ailleurs trouvé un accord sur le stockage de gaz. Il prévoit que les Etats membres remplissent leurs réserves à au moins 80% de leurs capacités d'ici novembre. Ce niveau minimum devra grimper à 90% les hivers prochains.

Dans ce contexte extrêmement tendu, de plus en plus de gouvernements se tournent vers le charbon pour produire de l'électricité, en remplacement du gaz naturel utilisé dans les centrales thermiques.

Le charbon étudié comme solution de secours en France

Le gouvernement français, qui prévoyait initialement une sortie du charbon dès 2022, est ainsi en discussions avec l'entreprise tchèque GazelEnergie, propriétaire de la centrale à charbon Emile Huchet, à Saint-Avold, dans la Moselle. Fermée depuis le mois de mars dernier après 71 années d'activité, cette centrale de 600 mégawatts pourrait redémarrer ponctuellement pour sécuriser l'approvisionnement électrique du pays l'hiver prochain, alors que près de la moitié du parc nucléaire tricolore est actuellement à l'arrêt pour diverses raisons, dont un phénomène de corrosion sous contrainte.

Un décret doit fixer les conditions de sa réouverture. Sa publication, selon GazelEnergie, est suspendue à deux éléments : les résultats d'un audit d'EDF sur la disponibilité de son parc nucléaire pour l'hiver 2022/2023, ainsi qu'un rapport de RTE (le gestionnaire du réseau de transport d'électricité) qui doit actualiser ses scénarios prévisionnels pour l'hiver prochain.

Les « travaux de RTE pourraient conclure à l'opportunité d'autoriser le redémarrage ponctuel de cette centrale », confirmait, en mars dernier, l'entourage de Barbara Pompili, alors ministre de la Transition écologique.

Un décret à la rentrée ?

Chaque année, les études prévisionnelles de RTE pour l'hiver sont publiées au mois de novembre, mais compte tenu du contexte exceptionnel, le gestionnaire du réseau prévoit de communiquer aussi en septembre sur un inventaire des solutions existantes permettant de sécuriser l'approvisionnement en électricité de l'Hexagone, et dont le redémarrage de la centrale de Saint-Avold fait partie. La publication du décret pourrait alors intervenir dans la foulée.

« La décision du redémarrage, ou non, de la centrale de Saint-Avold, revient à la DGEC (la Direction générale de l'énergie et du climat, rattachée au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, ndlr) », précise RTE.

Par ailleurs, la centrale à charbon de Cordemais, située en Loire-Atlantique, la dernière en activité dans l'Hexagone, a fonctionné davantage l'hiver dernier, un décret ayant permis de relever temporairement le nombre d'heures de fonctionnement des centrales à charbon pour éviter tout risque de pénurie d'électricité. Les deux tranches de 600 MW, qui composent la centrale, sont actuellement à l'arrêt pour maintenance et doivent redémarrer début octobre pour faire face à la demande électrique, plus intense à cette période de l'année.

Sa fermeture, prévue au plus tard en 2026, est conditionnée au fonctionnement à plein régime de l'EPR de Flamanville, dont la dernière ligne droite du chantier ressemble encore à une course d'obstacles.

Redémarrage d'une centrale en Autriche, goût "amer" en Allemagne

Le cas français est loin d'être isolé. Ce lundi soir, Les Pays-Bas ont annoncé lundi la levée des restrictions de production électrique au charbon afin de compenser une baisse des approvisionnements en gaz en provenance de Russie.

« Le cabinet a décidé de lever immédiatement les restrictions de production pour les centrales électriques au charbon de 2022 à 2024", a indiquéle ministre Rob Jetten, précisant que cela signifiait que les centrales électriques au charbon peuvent à nouveau fonctionner à pleine capacité au lieu du maximum de 35 %».

En Autriche, l'exécutif a annoncé hier soir le redémarrage prochain de la centrale à charbon située à Mellach, dans le sud du pays. Un revirement pour ce gouvernement, qui entend produire 100% d'électricité d'origine renouvelable d'ici 2030. Actuellement à l'arrêt, la réouverture de la centrale devrait cependant prendre plusieurs mois.

Là aussi, il s'agit de remplacer le gaz russe afin de pouvoir continuer à constituer des réserves, a expliqué le gouvernement alors que le taux de stockage de gaz dans le pays se situait à 39%, à la mi-juin.

En Allemagne, qui jusqu'à présent importait près de 35% de son gaz depuis la Russie, le gouvernement autorise désormais l'utilisation des centrales à charbon dites « de réserve », normalement utilisées qu'en dernier recours.

« C'est amer, mais c'est indispensable pour réduire la consommation de gaz » a réagi le ministre écologiste de l'Economie et du Climat Robert Habeck, tandis que le gouvernement a réaffirmé maintenir son objectif d'abandonner cette énergie polluante en 2030.

Le Royaume-Uni, la Bulgarie et l'Italie misent aussi sur la roche noire

De son côté, Londres avait annoncé, fin mai, se préparer à faire tourner plus longtemps ses centrales à charbon. Le ministre de l'Energie Kwasi Kwarteng a ainsi demandé aux opérateurs des trois dernières centrales à charbon du pays, qui devaient fermer à partir de septembre, de les maintenir ouvertes.

Le gouvernement bulgare, lui, a annoncé en début d'année le report sine die de la fermeture de ses centrales, alors qu'il s'agit de l'un des pays de l'Union européenne les plus attachés au combustible noir. En 2020, le charbon a ainsi fourni près d'un quart de l'électricité nationale. L'Italie n'est pas en reste. En mars dernier, le gouvernement de Mario Draghi a approuvé des mesures d'urgence visant à pallier une éventuelle pénurie de gaz, dont l'option de rouvrir ses centrales à charbon.

Le recours au charbon, compensé par la "chasse au gaspi"

A l'échelle mondiale, tout laisse donc à penser que la production d'électricité à partir de la roche noire devrait atteindre des sommets en 2022, alors même que les quantités d'électricité produites à partir du charbon ont déjà bondi de 9% en 2021, dopées par la reprise économique mondiale. Or, la production d'électricité reste le premier secteur émetteur de CO2 dans le monde, avec 41 % du total des émissions dues à la combustion d'énergie.

Toutefois, Patrice Geoffron, directeur du centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières de Paris-Dauphine, se veut rassurant et ne voit « pas à court terme une forte montée des émissions de CO2 en Europe ».

En effet, selon lui, deux phénomènes devraient se contrebalancer sur le court terme : d'un côté, l'impératif de sécuriser l'approvisionnement du système électrique en mettant des options sur des centrales à charbon. Et, de l'autre, l'effet de la hausse des prix des énergies fossiles sur le pouvoir d'achat, qui devrait inciter naturellement les consommateurs particuliers et entreprises à la sobriété énergétique.

Fin mars, le professeur d'économie émettait toutefois un point de vigilance, lors d'une conférence de presse : « Plus de charbon (temporairement, ndlr) pourquoi pas, mais faire sortir de terre plus de centrales à charbon ce serait très problématique ».