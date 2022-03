Guerre en Ukraine : la France songe, elle aussi, à recourir davantage au charbon

A Saint-Avold, en Moselle, la centrale à charbon Emile Huchet, fermera bien ses portes le 31 mars prochain après 71 années d'activité, ainsi que le prévoit la loi Energie climat, qui vise à mettre la France sur la trajectoire de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Mais, l'urgence de réduire notre dépendance au gaz russe conjuguée à la très faible disponibilité du parc nucléaire tricolore pourraient lui donner un second souffle tout à fait inattendu. Contactée par La Tribune, GazelEnergie, l'entreprise tchèque qui exploite la centrale, explique, en effet, être dans l'attente d'un nouveau décret qui fixerait les conditions de sa réouverture.

"Nous allons nous arrêter au 31 mars comme c'était prévu. Nos salariés vont pouvoir bénéficier du plan qui leur a été proposé dans le cadre d'un PSE", explique Camille Jaffrelo, directrice de cabinet de la présidence de GazelEnergie. "Mais, s'il s'avérait qu'il faille répondre à un problème de sécurité du système l'hiver prochain, et c'est ce qui semble se dessiner, nous pourrions relancer la machine. Nous avons toutefois besoin légalement d'un nouveau décret, qui fixe notamment le nombre d'heures de production. Ce sont des sujets qui sont en discussion. Tant qu'il n'y a pas de décision de l'Etat, nous ne bougerons pas", poursuit-elle.

Pour redémarrer, la centrale doit faire face à des contraintes techniques, sociales et d'approvisionnement. "Nous n'avons presque plus de charbon sur site et il faut reconstituer une force de travail", pointe Camille Jaffrelo, alors que le site emploie actuellement 87 salariés et fait travailler autant de sous-traitants. La tranche, d'une capacité installée de 600 MW, doit aussi se tourner vers d'autres fournisseurs, alors qu'une partie du charbon qu'elle utilise aujourd'hui provient de Russie. Une option qui n'est plus envisageable, assure GazelEnergie.

Un nouveau décret pour rouvrir la centrale

Selon GazelEnergie, la décision, imminente, du gouvernement, de publier ce décret est suspendue à deux éléments : les résultats d'un audit d'EDF sur la disponibilité de son parc nucléaire pour l'hiver 2022/2023, ainsi qu'un rapport de RTE (le gestionnaire du réseau de transport d'électricité) sur la capacité de production à l'hiver prochain des dix centrales à gaz que compte l'Hexagone.

Car, pour réduire notre dépendance au gaz russe, la baisse de la demande est incontournable. "Si on réduit l'arrivée du gaz en France, il faut réduire les usages, qui se répartissent entre la consommation des ménages, celle de l'industrie et la production électrique à partir de gaz", commente Camille Jaffrelo. Les centrales à charbon, dont la production est pilotable, pourraient donc être utilisées davantage pour compenser la plus faible production, aussi pilotable, des centrales à gaz.

Une centrale qui fonctionne à plein régime

Dans ce contexte de crise de l'énergie, la centrale septuagénaire de Saint- Avold fonctionne aujourd'hui à plein régime. "Cela faisait très longtemps qu'on n'avait pas été sollicité comme ça", confie Sylvain Krebs, le responsable du parc charbon, au micro de France Inter. Au cours des trois derniers mois, la centrale a ainsi produit plus d'électricité que durant toute l'année 2021. "Sur le premier trimestre 2022, la centrale aura fonctionné 1.500 heures, contre 800 heures au trimestre précédent", précise Camille Jaffrelo.

En France, la centrale de Saint-Avold fait partie des deux dernières centrales à charbon encore raccordées au réseau électrique, après les mises à l'arrêt des centrales du Havre et de Gardanne, en Provence. La seconde encore en activité est celle de Cordemais, située en Loire-Atlantique. Celle-ci aussi devait cesser son activité en 2022, afin de respecter la promesse d'Emmanuel Macron de fermer toutes les centrales à charbon de France d'ici la fin de son mandat. Mais, il y a quelques mois, sa fermeture a été reportée à 2024, voire 2026. Un projet de reconversion a été abandonné par EDF tandis que RTE estime que le soutien de la centrale au réseau est nécessaire alors que la région pâtit des onze années de retard cumulées sur le chantier de l'EPR de Flamanville.

26 réacteurs nucléaires à l'arrêt

Outre l'urgence de réduire notre dépendance à l'égard du gaz russe, le recours plus massif au combustible noir (deux fois plus émetteur de CO2 que le gaz) est aussi directement lié à la disponibilité historiquement faible du parc nucléaire français. Ce dernier souffre encore des retards de maintenance liés au premier confinement, auxquels s'ajoutent un grand programme de visites décennales et un défaut de corrosion en série.

Aujourd'hui, selon EDF, 26 réacteurs, sur les 56 que compte le parc, sont à l'arrêt. Dans le détail, 19 d'entre eux le sont pour maintenance ou pour recharger du combustible. Ce sont des arrêts programmés. Trois réacteurs sont à l'arrêt fortuit en raison d'un aléa technique. Enfin, quatre autres réacteurs sont à l'arrêt pour subir un contrôle de prévention spécifiquement lié au phénomène de corrosion sous contrainte. Un défaut en série observé pour la première fois sur les deux réacteurs de la centrale de Civaux, en décembre dernier.

En conséquence, la production de l'électricité nucléaire a atteint des niveaux équivalents à ceux de 1991, estime la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Face aux craintes de pénurie d'électricité, un décret publié en février dernier a assoupli temporairement les limites d'utilisation des centrales à charbon. Le plafond est ainsi passé à environ 1.000 heures de fonctionnement jusqu'à la fin février, contre un plafond limitant normalement leur fonctionnement à 750 heures par an.

Le charbon à la rescousse en Allemagne, en Bulgarie et en Italie

La France n'est pas le seul pays à miser davantage sur le charbon pour faire face à la crise énergétique et assurer la sécurité de son approvisionnement l'hiver prochain. En Allemagne, le gouvernement examine la possibilité d'optimiser ses capacités de production en relançant ses centrales à charbon mises en veille ou en prolongeant l'activité de celles dont la fermeture est imminente. D'ici à 2024, près de 5 GW de capacité de production devaient être débranchés.

"Nous examinons quelles centrales au charbon peuvent être à nouveau rattachées au réseau en cas d'urgence ou le rester plus longtemps que prévu", a expliqué Markus Krebber, le président du directoire de RWE, lors d'une conférence de presse. "Il ne s'agira pas d'une reculade face à la sortie programmée du charbon en 2030 (objectif fixé par le gouvernement, ndlr). Tout au plus un pas de côté pendant un temps limité", a-t-il poursuivi.

Un peu plus tôt, la Bulgarie avait également annoncé le report sine die de la fermeture de ses centrales à charbon, alors qu'il s'agit de l'un des pays de l'Union européenne les plus attachés au combustible noir. En 2020, le charbon a ainsi fourni près d'un quart de l'électricité nationale.

Dans la même lignée, le gouvernement italien de Mario Draghi a approuvé au début du mois des mesures d'urgence visant à pallier une éventuelle pénurie de gaz, dont l'option de recourir à ses centrales à charbon.