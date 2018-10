Déchets : un McDonald's et un KFC poursuivis pour "absence de tri"

Les chaînes de restauration qui, en violant la réglementation, n'ont pas mis en place de solutions de tri pour leurs déchets doivent-elles commencer à s'inquiéter ? Deux d'entre elles se retrouvent en tous cas confrontées à de premières actions en justice. Il s'agit de McDonald's et KFC, dont deux établissements, situés place de la République à Paris, sont visés par des plaintes de Zero Waste France, pour "absence de tri des déchets en salle", a annoncé l'association ce jeudi 18 octobre.

Infraction pénale

L'ONG a documenté l'absence de poubelles de tri en salle et analysé les sacs une fois sortis des restaurants. L'ONG avait déjà dénoncé "l'inertie" de McDonald's en France dans un rapport en 2017. Or toutes les entreprises, commerces et administrations ont l'obligation depuis 2016 de trier leurs déchets de papier, métal, plastique, verre et bois depuis un décret surnommé "5 flux", souligne Zero Waste dans un communiqué.

Le non-respect du tri des 5 flux est passible d'une sanction administrative d'un montant maximal de 150.000 euros et constitue une infraction pénale punie d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.

"Un contexte de très grande hétérogénéité des filières"

McDonald's a reconnu ce jeudi 18 octobre dans un communiqué une "situation isolée, non conforme aux pratiques de l'enseigne" concernant les déchets en cuisine dans son restaurant de République. L'enseigne précise que "le franchisé et les équipes du restaurant ont d'ores et déjà apporté des mesures correctives". McDonald's soutient cependant que les déchets en salle ne sont pas concernés par le décret "5 flux", et que son traitement de ces déchets est "conforme""dans l'ensemble" de ses 1.400 restaurants à une autre réglementation, appelée "responsabilité élargie du producteur".

Un an après la publication des reproches de Zero Waste France, "malgré tous nos efforts, nous n'avons réussi à déployer le tri sélectif et la valorisation des déchets que dans 79 de nos restaurants", reconnaît toutefois McDonald's, dénonçant "un contexte de très grande hétérogénéité des filières en France".

"En Allemagne, par exemple, l'enseigne est parvenue à déployer le tri dans l'ensemble de ses restaurants en quelques mois du fait de l'uniformité du système de tri. En France, nous pouvons mettre plusieurs mois pour construire une filière de tri à l'échelle d'un seul restaurant", avance l'enseigne américaine, demandant "une clarification et une mobilisation de l'ensemble des parties prenantes pour créer des filières et des infrastructures uniformes de collecte et de tri en France".

13 milliards d'unités d'emballage

Entre canettes, bouteilles plastiques, sets de table et emballages en carton pour plus d'un milliard de repas servis chaque année, le secteur de la restauration rapide produit 13 milliards d'unités d'emballage, soit 183.000 tonnes selon un rapport de 2017 d'Eco-emballages.