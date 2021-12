Electricité : l'Etat met la pression sur EDF pour assurer l'approvisionnement de la France cet hiver

Faudra-t-il éteindre les guirlandes lumineuses pour les fêtes de Noël ? Probablement pas, mais les tensions sur l'approvisionnement de l'Hexagone en électricité la semaine prochaine est réelle depuis l'annonce par EDF, mercredi, de l'arrêt des deux réacteurs de la centrale nucléaire Chooz dans les Ardennes « par mesure de précaution ». Au même moment, l'arrêt des deux réacteurs de la centrale de Civaux (Vienne) était prolongé, après la détection de défauts à proximité de soudures des tuyauteries du circuit d'injection de sécurité. Chooz et Civaux sont des réacteurs de la même génération - la plus récente - et de même puissance (1.450 MW).

Lire aussi 9 mnNucléaire: après l'arrêt des centrales de Chooz et Civaux, faut-il craindre le black-out ?

Un coup dur alors qu'avant la découverte de ces problèmes, RTE prévoyait déjà un hiver sous "vigilance particulière" en matière de sécurité d'alimentation pour la France, notamment en janvier et février en cas de vague de froid importante. En effet, une partie du parc nucléaire français est à l'arrêt en raison de maintenance, la crise sanitaire ayant affecté le calendrier de maintenance. Selon le gouvernement, fin novembre, 30% du parc nucléaire français était à l'arrêt.

La crainte d'un black-out

Dans un pays où le nucléaire est à l'origine de 70% de la production électrique, cette baisse de capacités en plein hiver pose la question du risque d'un black-out. RTE, le gestionnaire du réseau électrique, se veut néanmoins rassurant. Malgré les fermetures des réacteurs nucléaires annoncées par EDF, la sécurité d'approvisionnement de la France en électricité est "bien assurée la semaine prochaine", selon des prévisions réalisées jeudi soir. Durant cette période, « la France importera depuis les pays voisins », fait valoir RTE, en précisant à l'AFP que le pic de consommation devrait avoir lieu mardi, de l'ordre de 80 GW. » Pour autant, le gestionnaire du réseau, qui RTE a prévenu :

« De nouveaux aléas sur le parc de production ou des changements météorologiques non anticipés à date pourraient modifier cette prévision. »

Le gouvernement demande des mesures à EDF

Face à cette situation extraordinaire, le gouvernement met la pression sur EDF. Après avoir reçu ce vendredi le PDG d'EDF Jean-Bernard Lévy, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a déclaré dans un communiqué avoir « demandé à EDF de prendre toutes les mesures pertinentes pour renforcer à court terme la sécurité d'approvisionnement, ainsi que de mener un audit indépendant sur la maîtrise industrielle et l'optimisation des arrêts de réacteurs, afin de renforcer la disponibilité du parc nucléaire français à moyen terme. »

En tout cas, des contrôles sur d'autres réacteurs nucléaires français « pourraient s'avérer nécessaires », a prévenu jeudi l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), le bras technique de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), le gendarme du secteur. L'électricien compte 56 réacteurs répartis sur 18 sites en France. Pour l'instant, les 52 autres que ceux de Chooz et Civaux ne sont pas concernés par des arrêts pour contrôles ou remplacement de matériel.

Les prix flambent

Alors que les cours de l'électricité flambent depuis des semaines en raison du prix du du gaz et du marché du carbone, l'annonce de la fermeture des centrales ont encore propulsé les cours de l'électricité pour livraison l'an prochain à de nouveaux sommets : près de 300 euros le mégawattheure sur le marché de gros dans la matinée de vendredi. La barre des 100 euros en France avait été franchie pour la première fois au mois de septembre. Si les particuliers et les petites entreprises sont protégés par la limitation de la hausse à 4% du tarif réglementé de vente (TRV) l'an prochain, décidée par le gouvernement, les industriels sont inquiets malgré d'autres mesures qui leur sont destinées.

Le Comité de liaison des entreprises consommatrices d'électricité (CLEEE) a ainsi appelé "les pouvoirs publics à suspendre immédiatement les cotations sur les marchés à terme et à mettre en place en urgence un prix administré, en attendant le retour à un contexte de marché plus stable".

Des industriels devront sinon décider l'"arrêt des chaînes de production, ou, quand ils le peuvent, de délocalisation", alerte ce comité, qui regroupe une quarantaine d'entreprises françaises. Les dégâts ont commencé.

Des usines impactées

L'usine Nyrstar d'Auby (Nord), dernière à fabriquer du zinc en France avec 300 salariés, sera mise à l'arrêt le 2 janvier pour au moins deux mois, en raison de l'explosion des tarifs de l'électricité, ont annoncé vendredi la CGT et la direction. L'entreprise avait souscrit en 2011 au mécanisme ARENH ("accès régulé à l'électricité nucléaire historique"), qui garantit à certains industriels français d'acheter à EDF de l'électricité nucléaire à un prix fixe, établi à 42 euros le MWh. Mais ce contrat couvrait « seulement » 68% des besoins de l'usine, le reste étant acheté au prix du marché, lequel s'est envolé.

En novembre, l'aciérie Ascoval, également dans le Nord, avait évoqué la possibilité de délocaliser une partie de sa production en Allemagne pour faire face aux prix de l'électricité, provoquant de vives protestations, avant de renoncer.