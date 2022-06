François Jackow : l'homme qui a la lourde tâche de perpétuer la success story d'Air Liquide

"Solide, curieux et très investi". "Un excellent capitaine", qui "sait naviguer par tous les temps" grâce à "son tempérament de marin". Benoît Potier, qui a dirigé Air Liquide pendant 21 ans, ne manque pas d'adjectifs élogieux pour décrire son successeur François Jackow, jusqu'ici numéro 2 du groupe. Entré dans l'entreprise en 1993, celui-ci prend officiellement, ce mercredi 1er juin, les rênes du numéro deux mondial des gaz industriels, en tant que directeur général, tandis que Benoît Potier conserve la présidence du conseil d'administration.

Si les deux hommes se connaissent de longue date et s'apprécient, ce nouveau rôle ne sera pas dénué de pression pour François Jackow. Car, comment faire aussi bien, voire mieux que Benoît Potier ? A la tête du groupe depuis 2001, ce dernier, ingénieur de formation, a fait d'Air Liquide une véritable success story industrielle. En 20 ans, l'entreprise a plus que doublé de taille et a largement renforcé sa dimension internationale avec des acquisitions majeures, comme le rachat de l'américain Airgas pour 12,5 milliards d'euros en 2016. L'entreprise a également quadrupler le nombre de ses clients et patients sur cette période. Surtout, sa capitalisation boursière a été multipliée par plus de cinq, passant de 14 milliards à quelque 77 milliards d'euros aujourd'hui, hissant Air Liquide dans le top 10 des sociétés les mieux valorisées du CAC 40. L'année 2021, la dernière en année pleine de Benoît Potier en tant que PDG, fut par ailleurs un excellent millésime. Le chimiste a enregistré un chiffre d'affaires record de 23,34 milliards d'euros, en hausse de 8%, et un résultat opérationnel de 4,2 milliards d'euros, en augmentation de 12,7%.

Accélérer dans l'hydrogène décarboné

Pour les quelques années à venir, la dynamique de François Jackow est déjà lancée. Le producteur de gaz pour les industriels et le secteur de la santé anticipe une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 5 à 6% au cours des quatre prochaines années. Dans ce laps de temps, le nouveau directeur général aura pour mission de mener à bien le nouveau plan stratégique de l'entreprise. Grâce à ce projet baptisé Advance, Air Liquide entend conquérir de nouveaux marchés en devenant un acteur incontournable de la décarbonation de la mobilité et de l'industrie. Un marché "10 fois plus grand que celui des gaz industriels", assure François Jackow, qui y voit "un gisement de croissance exceptionnel". Dans cette optique, ce dernier mise avant tout sur l'hydrogène propre et prévoit de tripler son chiffre d'affaires dans ce domaine, pour atteindre 6 milliards d'euros en 2035. Pour y parvenir, 8 milliards d'euros d'investissements sont prévus.

Face à Engie, EDF ou encore TotalEnergies qui se positionnent aussi sur ce créneau, François Jackow a plusieurs cordes à son arc. L'entreprise, fondée en 1902, dispose de plusieurs coups d'avance. Produisant et distribuant de l'hydrogène gris (c'est-à-dire de l'hydrogène fabriqué à partir des énergies fossiles) depuis plus de 50 ans, elle maîtrise en effet ainsi les technologies et la sécurité autour de cette molécule extrêmement légère et dangereuse. Sa présence dans les grands bassins industriels lui apporte par ailleurs une large part de la clientèle dans ce domaine. Une somme d'avantages concurrentiels significatifs, difficiles à égaler pour ses concurrents.

De quoi nourrir la confiance de Benoît Potier. Celui-ci ne doute pas de la capacité de son successeur à écrire avec brio le prochain chapitre de l'histoire Air Liquide. "François Jackow est un dirigeant très expérimenté. Il connaît particulièrement bien l'entreprise pour y avoir exercé un large éventail de responsabilités au plus haut niveau dans le cadre d'un parcours très international aux Etats-Unis, en Europe et au Japon. Il en connaît avec précision les métiers, les équipes mais aussi les valeurs et la culture et notamment notre attachement à l'actionnariat individuel", a-t-il assuré devant un parterre d'actionnaires conquis, lors de la dernière assemblée générale du groupe. Sa dernière, à lui, en tant que PDG.