Gaz et électricité : nouveau bond des litiges avec les particuliers

Sur les 4.039 litiges jugés recevables en 2017 par le médiateur national de l'énergie, 52% résultent de contestations des niveaux de consommation facturés par les fournisseurs d'énergie. (Crédits : Reuters)

Le médiateur national de l'énergie Jean Gaubert fustige de nouveau les fournisseurs de gaz et d'électricité dont les "mauvaises" pratiques commerciales se sont intensifiées l'an dernier. Dans ce "palmarès", l'italien Eni fait figure de champion, avec 207 litiges recensés en 2017, suivi de Total Spring (89) et d'Engie (85). Dans son rapport annuel publié lundi 28 mai, il identifie le démarchage et les soucis de facturation comme les causes principales de contentieux entre fournisseurs et particuliers.