Electricité : Total met la main sur Direct Energie et ses 2,6 millions de clients

Total annonce ce 18 avril dans un communiqué avoir signé un accord avec les principaux actionnaires de Direct Energie (dont le fonds Impala de Jacques Veyrat qui détient un tiers du capital) portant sur un projet d'acquisition de 74,33% de son capital, sur la base d'un prix de 42 euros par action, coupon de 0,35 euro détaché, soit un prix global d'acquisition d'environ 1,4 milliard d'euros.

Ce prix représente une prime de 30 % par rapport au dernier cours coté de l'entreprise fondée en 2003 par Xavier Caïtucoli et Fabien Choné à la veille de l'annonce et valorise l'entreprise 12,5 fois son excédent brut d'exploitation prévisionnel de 2018. Mercredi, après l'annonce, la Bourse saluée l'opération avec un cours de l'action de Direct Energie, qui s'appréciait de plus de 30%.

6 millions de clients français en 2022

« Par cette opération, Total poursuit activement son développement dans la génération et la distribution d'électricité et de gaz en France et en Belgique, a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total. Ce projet s'inscrit dans la stratégie du Groupe d'intégration sur l'ensemble de la chaîne de valeur du gaz - électricité et de développement des énergies bas carbone, en ligne avec notre ambition de devenir la major de l'énergie responsable ».

Total était entré sur le marché de l'électricité pour les particuliers en avril 2016 avec l'achat du belge Lampiris, soit près de 10 ans après l'ouverture à la concurrence d'un marché qui reste nettement dominé par l'opérateur historique EDF (encore 83% de part de marché malgré le départ de quelque 100.000 clients par mois), suivi par le premier alternatif en électricité, Engie. Au lancement de son offre Total Spring en octobre 2017, Patrick Pouyanné avait annoncé un objectif de 3 millions de clients, sans toutefois préciser à quelle échéance. Grâce au rachat de Direct Energie, il ajoute 2,6 millions de clients à son portefeuille qui en compte déjà 1,5 million (dont 500.000 en France), ce qui lui permet d'annoncer un cap de plus de 6 millions de clients en France et plus de 1 million de clients en Belgique à horizon 2022.

Il creuse ainsi l'écart sur un marché français devenu très concurrentiel ces derniers mois, notamment avec les nouveaux venus tels qu'Eni et se rapproche d'Engie, qui revendique le rang de premier fournisseur alternatif en électricité.

Avec la moitié des consommateurs qui ne savent toujours pas que l'on peut changer de fournisseur et la menace qui pèse sur les tarifs réglementés, les cartes risquent d'être plus rebattues encore dans les prochaines années.

Total annonce 300 millions d'euros de synergies notamment des économies réalisées dans l'informatique et le marketing. L'offre sera commercialisée sous une seule et même marque, mais il n'a pas encore été déterminé laquelle de Total Spring (lancée en octobre 2017) ou de Direct Energie survivra à ce rachat.

10 GW de gaz et de renouvelables d'ici 5 ans

Total acquiert aussi les capacités de production d'électricité de Direct Energie, qui s'élèvent à 1,35 gigawatt (GW) dont 800 mégawatts (MW) de centrales à gaz et 550 MW d'électricité renouvelable (grâce au rachat de Quadran par Direct Energie en juin dernier), qui viennent s'ajouter aux 900 MW de Total. Direct Energie possède en outre une centrale à gaz de 400 MW en construction et un pipeline de 2 GW de projets d'électricité renouvelable en France.

Grâce à Total Eren (dont Total a racheté 23% à ses fondateurs Pâris Moratouglou et David Corchia en septembre 2017) bien implantée dans les pays émergents, à sa filiale SunPower, fabriquant de panneaux solaire devenu également développeur de projets aux Etats-Unis, Total vise une capacité globale d'au moins 10 GW d'ici 5 ans soit sous forme de centrales à gaz, soit sous forme de capacités d'électricité renouvelable.

Le conseil d'administration de Direct Energie réuni le 17 avril a approuvé à l'unanimité cette opération et a d'ores et déjà fait part de son intention de recommander aux actionnaires, sous réserve d'une confirmation du caractère équitable de l'offre publique par l'expert indépendant, d'apporter leurs titres à l'offre qui sera déposée.

« Nous accueillons cette opération avec fierté et enthousiasme et nous sommes convaincus que ce rapprochement avec le groupe Total se fera au bénéfice de nos clients », a déclaré Xavier Caïtucoli, Président-directeur général de Direct Energie.

L'opération reste soumise au processus légal d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées, à l'approbation préalable de la commission européenne au titre du contrôle des concentrations et à l'examen de l'Autorité des marchés financiers française.