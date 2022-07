La France va acheter en quantité du diesel aux Emirats Arabes Unis

Avec l'invasion russe en Ukraine, Paris cherche à diversifier ses approvisionnements en hydrocarbures. La visite d'État lundi du président des Émirats arabes unis (EAU), Cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, qui arrive dimanche après-midi en France sera l'occasion pour la France de sceller un accord visant à apporter des garanties de fourniture à la France en quantité de diesel de la part des EAU. Cet accord bilatéral est "en cours de finalisation" et sera expliqué lundi, précise-t-on à l'Élysée.

"C'est de notoriété publique que la France et les autorités françaises cherchent à diversifier dans le contexte russo-ukrainien que nous connaissons ces sources d'approvisionnement", rappelle-t-on à l'Élysée. "C'est dans ce cadre pour répondre aux besoins de la France et puis aux attentes des Français en termes de sécurité énergétique, que cet accord est négocié", indique-t-on à l'Élysée.

Un partenariat stratégique entre Paris et Abu Dhabi

Parallèlement à cet accord, la France et les EAU vont signer un accord cadre sur un partenariat énergétique stratégique, qui englobera un volet énergétique et un autre sur les énergies renouvelables notamment. Cet accord sera signé par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher et le ministre émirien de l'Industrie et des Technologies avancées Sultan Al Jaber. Les deux accords - fourniture de diesel et accord-cadre - "sont séparés", affirme l'Élysée.

Le partenariat énergétique vise à rassembler les acteurs publics privés émiriens et français pour identifier des projets d'investissement communs en France, aux EAU ou dans des pays tiers dans le domaine de l'hydrogène, les énergies renouvelables, le nucléaire, le captage de carbone. Enfin, il est également prévu la création d'un fonds pour le climat. "Identifier ces projets permettra ensuite de travailler ensemble à leur financement avec une double dimension : une dimension lutte contre le changement climatique et puis une dimension évidemment énergétique à proprement dit", espère-t-on à l'Élysée.