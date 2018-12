Norvège : Oslo invente l'aérotropolis à énergie positive

La désignation d'Oslo (660.000 habitants) comme capitale verte de l'Europe 2019 n'a rien d'une surprise. La ville met en oeuvre depuis plusieurs années une démarche intégrée incluant biodiversité, transports en commun, santé publique et implication citoyenne. Abritant la plus grande proportion de véhicules électriques, elle a annoncé l'interdiction de tout véhicule dans son centre-ville en 2019, et vise une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici à 2020 et 95% d'ici à 2030.

Mais son nouveau projet est plus étonnant encore. Oslo Airport City est un aérotropolis, c'est-à-dire une zone urbaine ouverte sur le monde qui se développe autour d'un aéroport.

Pour l'inventeur du concept, l'Américain John Kasarda, « les aéroports dessineront le développement urbain et l'implantation des entreprises au XXIe siècle comme l'ont fait les autoroutes au XXe, les chemins de fer au XIXe et les ports au XVIIIe. »

Un système alimenté en énergie renouvelable

Oslo a décidé de construire, entre 2019 et 2022, le premier aérotropolis à énergie positive au monde. Sur quatre millions de kilomètres carrés, bâtiments publics et privés seront connectés à un système énergétique alimenté en énergie renouvelable, qui servira également à faire dégeler les avions stationnés sur l'aéroport voisin - dont les effectifs doivent passer de 22.000 à 40.000 personnes d'ici à 2050.

L'excédent sera revendu à la Ville d'Oslo ou aux agglomérations voisines. Un parc public permettra aux habitants de pratiquer des activités sportives de plein air. Sur les routes intelligentes ne circuleront que des véhicules électriques autonomes sans conducteur. Il est même question de voyages à bord d'avions 100% électriques à compter de 2025.