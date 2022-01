Nucléaire : retard et nouveau dérapage budgétaire sur l'EPR de Flamanville

300 millions sur la facture et six mois de retard en plus au calendrier. Le chantier du réacteur nouvelle génération EPR de la centrale de Flamanville, dans la Manche, connait une nouvelle déconvenue. EDF a annoncé a justifié ce jour le rapport au raccordement au réseau de l'installation en raison, notamment, de la pandémie.

"La date de chargement du combustible est décalée de fin 2022 au second trimestre 2023. L'estimation du coût à terminaison passe de 12,4 milliards d'euros à 12,7 milliards", indique le groupe dans un communiqué.

L'optimisme était de mise en octobre dernier

Pourtant, au mois d'octobre dernier, l'électricien enregistrait une bonne nouvelle. L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) avait validé la solution d'EDF visant à résoudre les derniers problèmes observés sur le réacteur EPR de Flamanville. Cette mesure évitait ainsi au fournisseur d'électricité des réparations plus complexes.

Dans le détail, l'ASN avait jugé "acceptable" la solution des soudures dites de "piquages" proposée par l'énergéticien pour régler le problème d'écart de conception sur les raccordements de tuyauterie. Le "piquage" correspond justement à la partie d'une tuyauterie qui permet de raccorder les tuyauteries les unes avec les autres. En début d'année EDF avait signalé à l'ASN un écart de conception concernant trois piquages du circuit primaire (dans lequel circule l'eau qui refroidit le coeur du réacteur).

Ce nouveau rapport s'inscrit dans un calendrier qui n'a cessé de glisser. L'EPR de Flamanville, censé à l'origine être le nouveau fer de lance de la filière nucléaire française, a enchaîné les retards de livraison. Il compte aujourd'hui plus de dix ans de retard par rapport à la mise en service prévue initialement.

A l'été 2020, la Cour des comptes avait fustigé les coûts de l'opération. Les sages avait estimé à cette époque une multiplication des coûts par 3,3 à 12,4 milliards d'euros selon EDF) et les délais par au moins 3,5. Les magistrats estiment que s'ajouteraient pour 6,7 milliards de "coûts complémentaires" en plus de la construction à proprement parler, dont une bonne part de frais financiers.

Le parc nucléaire en révision

Cette mauvaise nouvelle intervient alors que certaines installations nucléaires françaises font face à une anomalie sérieuse détectée dans plusieurs réacteurs d'EDF. Le tout dans un contexte de production et d'approvisionnement tendu, alors que le nucléaire représente traditionnellement 70% de la production française d'électricité. A tel point que la France pourrait carburer au charbon cet hiver.

EDF a en effet annoncé le jeudi 6 janvier avoir détecté un défaut dans le réacteur n°2 de Chooz (Ardennes) à celui qu'il avait déjà identifié dans les deux réacteurs de la centrale de Civaux (Vienne) à la mi-décembre.

Un événement qui avait poussé le groupe à prolonger de trois mois (jusqu'au 20 avril) l'arrêt du réacteur en question, privant le pays d'une partie de sa capacité nucléaire.

Ce nouveau retard ainsi que la défection d'une partie du parc nucléaire française devraient alimenter le débat de l'élection présidentielle dont la question de la stratégie énergétique devrait être au cœur de la campagne. Après avoir annoncé un investissement d'un milliard d'euros pour développer des petits réacteurs, Emmanuel Macron envisage de lancer six nouveaux EPR en France. Le patron d'EDF demande à l'Etat de se prononcer le plus rapidement possible pour lancer ces nouveaux chantiers.